Non sarà più possibile viaggiare all’estero con la carta d’identità cartacea: le nuove regole

Dal 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio. Tutto quello che devi sapere a riguardo

Il prossimo anno cambia una regola molto importante per quanto riguarda la carta identità: quella cartacea non sarà più valida per l’espatrio. Cosa fare in questo caso e come poter viaggiare senza problemi con il proprio documento?

Anche se il tuo documento è in corso di validità e il prossimo anno, in data 3 agosto 2026, sarà ancora valido, non potrai più utilizzarlo per poter i tuoi viaggi all’estero. Dovrai, quindi, procedere in un altro modo molto semplice e veloce. Non è necessario fare il passaporto, basta poco per uscire dall’Italia e viaggiare nei paesi UE.

La carta d’identità non è valida per l’espatrio: cosa sapere a riguardo

Il 3 agosto 2026 cambierà tutto. Cosa devi fare per rendere la tua carta d’identità cartacea valida per l’espatrio?

Secondo alcune fonti, sono ancora 8 milioni gli italiani in possesso della vecchia carta d’identità cartacea. La sua validità per l’espatrio ha durata breve: il 3 agosto 2026 non potrà più essere utilizzata, nonostante sia ancora un documento in corso di validità.

Per poter viaggiare fuori dall’Italia nei paesi UE sarà doveroso organizzarsi per tempo, quindi prima del mese di agosto del prossimo anno, e richiedere semplicemente il documento in formato digitale, ovvero la cosiddetta carta d’identità elettronica, conosciuta anche semplicemente come CIE.

Come poter fare? Se hai il vecchio documento, dovrai semplicemente recarti presso gli uffici del tuo comune di residenza o di domicilio e richiedere un nuovo documento d’identità valido per l’espatrio.

La CIE rappresenta un documento molto più sicuro perché possiede i requisiti di sicurezza fissati dall’UE. La carta d’identità elettronica ha un microchip contactless contenente i dati biometrici del soggetto. Tra i dati biometrici, ad esempio, è possibile trovare l’impronta digitale del possessore della CIE.

Nel caso in cui tu non abbia intenzione di richiedere la CIE e hai un passaporto, potrai utilizzare quest’ultimo per i tuoi viaggi senza alcun problema. Nonostante ciò, è importante sapere che entro il 2031 sarà fondamentale effettuare il passaggio ai documenti elettronici, indipendentemente dalla scadenza.

Quindi, per evitare di ritrovarsi senza documento valido prima della scadenza, ti consigliamo di fare richiesta il prima possibile e ottenere la nuova carta d’identità, così da non avere problemi quando la versione cartacea verrà completamente rimossa.

La documentazione da portare presso l’ufficio dell’anagrafe del Comune in cui avrai fissato l’appuntamento è la seguente: tessera sanitaria, fototessera recente e la vecchia carta d’identità cartacea. Il rilascio della carta ha un costo di 22,21 euro.