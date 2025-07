Bella al mare con i costumi Calzedonia, i saldi al 50% sono imperdibili e riempi la valigia spendendo pochissimo

Ecco la notizia che tante di voi stavano aspettando, con la stagione estiva entrata nel pieno partono anche gli sconti e siamo andate a vedere il catalogo dei costumi Calzedonia in vendita con i saldi al 50%. L’opportunità è molto ghiotta per chi vuole fare acquisti spendendo la metà.

Non vedete l’ora di sfoggiare un bel costume in spiaggia, non è forse vero? Allora ecco che con poche decine di euro potete rinnovare il guardaroba e mettere in valigia un costume nuovo, o anche più di uno, si intende, scegliendo tra quelli in vendita a prezzi ribassati nei negozi Calzedonia fisici o sullo store online.

Noi ne abbiamo selezionati alcuni tra quelli di tendenza, scopriteli subito!

Con i costumi Calzedonia scontati al 50% è un piacere fare acquisti con i saldi di stagione

Nel catalogo del brand ci sono tantissimi modelli tra cui scegliere, con tutta probabilità avrete l’imbarazzo della scelta! Quindi per aiutarvi abbiamo selezionato tre modelli di tendenza tra i costumi 2025. Non resta che vederli più da vicino!

Monospalla lamè brillantinato

Partiamo con un costume intero monospalla proposto in un colore di grande tendenza, cioè il viola metallico che ha un effetto brillante che non vi farà passare inosservate mentre passeggiate sul bagnasciuga.

Il tessuto lamè brillantinato rende questo capo molto raffinato. In più le coppe sono morbide e senza ferretto ma hanno una leggera imbottitura per garantire sostegno e comfort ottimale. Prezzo 29,50 euro invece di 59,00 euro.

Scollatura profonda per essere sexy

Chi non vuole rinunciare a un pizzico di sensualità troverà irresistibile questo costume intero che si caratterizza per la scollatura profonda a forma di V oltre che per una stampa multicolor.

Anche in questo caso le coppe sono senza ferretto e leggermente imbottite. Da notare l’incrocio del tessuto sulla schiena che rende questo modello particolarmente accattivante. Prezzo 29,50 euro invece di 59,00 euro.

Tessuto lucido per splendere al sole

Infine terminiamo questa nostra selezione con un costume intero con scollatura media e senza ferretto, con spalline sottili e regolabili, uno dei costumi adatti alle over 50. Inoltre è dotato di imbottiture leggere che si possono anche estrarre all’occorrenza.

Lo potete scegliere tra due varianti di colore disponibili, cioè Shiny Satin Blu Smeraldo e Marrone Cioccolato. La particolarità di questo capo è che è realizzato in un tessuto lucido dall’effetto seta che ha delle arricciature molto eleganti che consentono anche di mimetizzare la pancetta. Prezzo 34,50 euro invece di 69,00 euro.

Tutti i modelli di costumi Calzedonia proposti qui con i saldi del 50% sono foderati e con cuciture invisibili. Avete scelto quello da andare a comprare subito?