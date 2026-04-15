Olio di mandorle per il corpo, l’elisir di bellezza che le nonne già usavano

L’olio di mandorle dolci è uno di quei prodotti che non dovrebbero mai mancare in una beauty routine seria. Non è grasso come l’olio di cocco, non è profumato come quello di argan, ma è forse il più equilibrato di tutti.

Si assorbe in fretta, non lascia la pelle appiccicosa, e la sua composizione ricca di acidi grassi essenziali e vitamina E lo rende perfetto per ogni tipo di pelle, anche le più sensibili. Le nonne lo sapevano bene: lo usavano dopo la doccia, lo massaggiavano sulla pancia in gravidanza, lo mettevano sulle mani screpolate d’inverno.

Poi è arrivata l’epoca delle creme industriali con nomi impronunciabili, e l’olio di mandorle è stato dimenticato in un angolo. Negli ultimi anni, però, è tornato di moda, e stavolta per restare. Costa poco, dura a lungo, e fa bene alla pelle senza bisogno di aggiungere nulla.

Quando usarlo e come scegliere quello giusto

L’olio di mandorle dolci si può usare tutti i giorni, meglio se applicato dopo la doccia sulla pelle ancora umida, perché l’acqua aiuta l’assorbimento e sigilla l’idratazione. Basta un cucchiaino per tutto il corpo: si scalda tra le mani e si massaggia con movimenti circolari, insistendo su gomiti, ginocchia e talloni. È ottimo anche come olio da massaggio, perché scorre bene ma non unge troppo.

Per le pelli secche o disidratate, si può arricchire con qualche goccia di olio essenziale di lavanda o camomilla. Attenzione a scegliere un olio vergine o extravergine, spremuto a freddo, senza additivi. Quello raffinato, spesso venduto a minor prezzo, perde gran parte delle proprietà benefiche. Si conserva in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, e dura circa sei mesi. Meglio acquistarlo in flaconi scuri, perché la luce altera le sue qualità.

Un alleato per tutte le stagioni (e anche per bambini e donne in gravidanza)

L’olio di mandorle è talmente delicato che può essere usato anche sui neonati, per il massaggio dopo il bagnetto, e sulle donne in gravidanza, per prevenire le smagliature. Basta massaggiarlo sulla pancia, sui seni e sulle cosce con movimenti lenti e circolari, ogni sera.

Non ha controindicazioni, ma chi è allergico alle mandorle dovrebbe evitarlo o fare una prova su una piccola zona di pelle. Si trova in erboristeria, in farmacia e anche online, e un flacone da 200 ml dura mesi. La prossima volta che la pelle chiede idratazione, invece di comprare l’ennesima crema costosa, si può provare un rimedio semplice e antico.