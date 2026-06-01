In spiaggia questi 3 abiti sono un errore: ecco cosa non dovresti indossare

L’abbigliamento giusto deve accompagnare il contesto, rispettare il luogo e soprattutto risultare pratico. Un conto è scegliere un capo fresco e facile da indossare sopra il costume, un altro è presentarsi con abiti che stonano con l’ambiente, che risultano scomodi o che danno l’idea di essere stati pensati per tutt’altra occasione.

Il look da spiaggia migliore è sempre quello che appare naturale, curato ma senza sforzo.

Gli abiti consigliati devono essere leggeri, facili e adatti al caldo

Per andare sul sicuro conviene puntare su vestiti morbidi, tessuti freschi e linee semplici. In spiaggia funzionano bene i copricostume, i caftani, i chemisier in lino o cotone, i vestiti midi larghi e le soluzioni facili da infilare e togliere senza complicazioni. Il criterio è sempre lo stesso: devono essere capi che lasciano respirare il corpo, che non si rovinano facilmente tra sabbia e salsedine e che permettono di muoversi con disinvoltura.

Anche i colori fanno la loro parte, perché quelli chiari e naturali si sposano meglio con la luce piena dell’estate. L’idea non è vestirsi in modo trascurato, ma scegliere qualcosa che abbia senso davvero in quel contesto.

I tre abiti da evitare davvero in spiaggia

Tra gli abiti da non indossare in spiaggia ce ne sono tre che più di tutti risultano poco adatti. Il primo è il vestito aderente e fasciante, perché trattiene il calore, segna troppo e diventa scomodo appena ci si muove o ci si siede sulla sabbia. Il secondo è l’abito lungo troppo elegante, magari in tessuti pesanti o delicati, che rischia di sembrare fuori luogo e di rovinarsi subito tra acqua, vento e sale. Il terzo è il miniabito troppo strutturato, magari pensato per la città o per un aperitivo serale, che in spiaggia perde naturalezza e finisce per sembrare forzato. Il punto, alla fine, è semplice: il mare chiede leggerezza, non costruzione. E si vede subito quando un abito è stato scelto nel modo sbagliato.