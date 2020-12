Il periodo natalizio è ufficialmente iniziato ed è ora di comprare i doni da mettere sotto l’albero. Se siete in cerca di regali di Natale economici e originali, abbiamo raccolto per voi alcune idee a basso costo che possono aiutarvi nella scelta. Non avete abbastanza tempo per andare a caccia di regali oppure avete un budget limitato? La selezione che segue è perfetta per coloro che stanno cercando un regalo low cost ma d’effetto e che arrivi comodamente a casa con corriere, magari (per i più ritardatari) anche all’ultimo minuto. Scopriamo insieme le migliori idee regalo economiche e originali sia per lei che per lui, per la mamma o per le amiche!

Idee originali da regalare a Natale per amiche e colleghi di lavoro

Che cosa regalare per Natale alle amiche o ai colleghi? Se è questa la domanda che vi state ponendo, siete nel posto giusto! Ecco alcune idee per comprare dei regali di Natale economici e originali che stupiranno tutti.

Tris di Gnomi natalizi

Quando si parla di decorazioni natalizie c’è veramente l’imbarazzo della scelta perché sono tantissimi i prodotti che si possono comprare per addobbare casa. Un regalo di Natale, originale e divertente, potrebbe essere questo tris di gnometti natalizi, indispensabili per diffondere in casa la gioia e l’allegria tipica delle feste. Qui la pagina dove acquistarli.

Lampada a forma di libro

Luci e decorazioni rendono unica l’atmosfera natalizia. Un regalo particolare, e di grande effetto scenico, potrebbe essere questo proposto in foto e acquistabile online su Amazon. Si tratta di una lampada a forma di libro dove le pagine si illuminano in maniera soffusa. Regalo di Natale perfetto per amici e colleghi ai quali non si sa mai quale libro comprare!

Coperta coda di sirena

Se è una lei la destinataria del dono natalizio che state cercando, un’originalissima coperta con la coda a sirena potrebbe essere quella da aggiungere subito al carrello. Realizzata in morbida lana, e disponibile in tante colorazioni differenti, questa coperta da sirena è un’idea regalo estremamente originale ed economica per le amiche.

Agenda Busy Life

Partiamo da uno dei regali di Natale economici più gettonati per i colleghi di lavoro. È l’Agenda Busy Life 2021 che, grazie alla divisione in due blocchi distinti, permette di separare gli appuntamenti che riguardano la vita privata da quelli lavorativi. Regalo utile ma soprattutto molto bello! Qui la pagina dove comprarla.

Regali di Natale economici e originali per la mamma

La ricerca dei regali di Natale può risultare estremamente difficile, soprattutto se i doni da comprare sono tanti e le idee, assieme al budget, iniziano a scarseggiare. Siete in cerca di regali economici ma belli da regalare alla propria mamma? Niente paura, ecco alcune idee che vi aiuteranno nell’impresa.

Scatola portagioie

Una scatola porta gioielli con due vani divisi da un separatore per conservare bracciali, anelli, collane e orecchini in maniera ordinata. Ideale anche per il viaggio perché le sue misure contenute le permettono di entrare tranquillamente in valigia. Regalo di Natale per lei bello, utile, a basso costo e acquistabile qui.

BRUBAKER Set beauty da bagno

Un regalo di Natale per la mamma che apprezzerà senza dubbio è un set da bagno all’aroma di lavanda in vendita online. All’interno sono presenti: un peeling corpo, un gel doccia, un bagnoschiuma, uno spray corpo, una lozione corpo, un sapone, una confezione di sali da bagno, una spugna e un’originalissima tinozza contenitore da usare anche una volta terminati i prodotti. Un regalo economico ma decisamente d’effetto!

Bombe da bagno

Sempre in ambito benessere e relax, potreste optare per l’acquisto di un set di sali da bagno a forma di palla. Piccole, colorate e dal profumo irresistibile, poiché infuse in oli essenziali, le bombe da bagno sono un’idea regalo di Natale economica ma di grande effetto perché vengono inserite all’interno di un cofanetto elegante. È possibile acquistarle su Amazon scegliendo fra le confezioni da due, otto oppure dodici elementi.

Yankee Candle

Quando si parla di regali di Natale economici, le candele risultano essere le più gettonate. In vendita se ne trovano tantissime con profumazioni deliziose. Se volete andare sul sicuro, fra le candele più belle e più acquistate vanno menzionate senza ombra di dubbio le Yankee Candle. Quale fragranza è la più adatta per un regalo? Dipende dai gusti personali della persona che riceverà la candela, c’è da dire però che con la vaniglia si va quasi sempre sul sicuro.

Regali di Natale originali ma belli per lui

Compagni, mariti e fidanzati: ecco alcune idee per comprare dei regali di Natale economici per lui che lo lasceranno a bocca aperta.

Cubi in acciaio per drink

Se siete in cerca di qualcosa di originale, che difficilmente si trova nei negozi, i cubi in acciaio potrebbero fare al caso vostro. Stiamo parlando di cubetti che vanno inseriti nei drink al posto del classico ghiaccio e che, di fatto, non annacquano i drink. Sono acquistabili online e arrivano comodamente a casa con corriere.

Anello per uomo in titanio

State cercando un regalo per lui dall’effetto WOW? L’anello in titanio proposto potrebbe essere il più adatto. Bello esteticamente e in vendita a basso costo, l’anello è disponibile in diverse misure (è consigliabile quindi sapere qual è quella del vostro lui) e acquistabile sin da subito online.

Smartwatch, orologio fitness

Se il vostro uomo è uno sportivo, oppure ama gli accessori hi-tech, lo smartwatch proposto potrebbe essere il regalo perfetto! Dispone delle principali funzioni fitness (contapassi, calorie, cardiofrequenzimetro, etc.), è impermeabile e in più segnala con notifiche le chiamate in entrata, gli SMS oppure i messaggi inviati da applicazioni come Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger. Regalo di grande effetto a un prezzo accessibile acquistabile qui.