Come organizzare una festa di Natale a casa: guida passo passo

Le feste natalizie stanno per arrivare ed è tempo di pensare agli abiti da indossare a Natale, e a tutto quello che c’è da fare in questo periodo dell’anno, in modo tale da non ridursi all’ultimo momento, rischiando di dover fare tutto di fretta o di dimenticare qualcosa.

Per festeggiare il Natale come si deve, è bene pensare all’organizzazione del vostro party natalizio, momento per momento, senza tralasciare nulla. Come fare, dunque? Ecco alcune idee interessanti e utili consigli per organizzare una festa di Natale a casa.

Festa a tema: dove e quando

Foto Shutterstock | Monkey Business Images

Una delle prime cose da fare è scegliere il giorno, stilare la lista delle persone che vorresti fossero presenti e preparare gli inviti, che possono essere anche dei semplici biglietti di Natale fai da te. Decidere di fare una festa a tema è un ottimo punto di partenza per un’organizzazione impeccabile, e può essere idea davvero divertente, ideale per coinvolgere anche i bambini. Mi raccomando, specificate il tema della festa negli inviti, così che tutti possano arrivare preparati il giorno del party!

Party dedicato con festa a tema

Quando si parla di feste a tema il primo pensiero va alle feste dedicate ai decenni musicali. Via liberi ai party anni Ottanta o Novanta. Come decidere l’anno nel miglior modo? La risposta è nell’età media degli invitati. Oltre alla musica, i protagonisti indiscussi di queste feste sono l’abbigliamento e gli accessori.

Maglioni natalizi: vince il più brutto

Chi non ha mai comprato uno di quei maglioni natalizi, forse non troppo belli esteticamente ma perfetti per il Natale? È forse uno dei temi più semplici da realizzare, sì ai maglioni con le renne, con l’albero di Natale e con gli elfi. Potreste anche pensare di dare un premio, a fine serata, al maglione natalizio più brutto tra tutti.

Summer Christmas, per un Natale al contrario

Un’idea originale e divertente è quella di dare ad una festa natalizia, nel bel mezzo dell’inverno, un tema contrario, ovvero estivo. Sì a camice hawaine, cappelli di paia e vestiti floreali. Potreste anche accogliere gli invitati, all’ingresso, donando loro una corona di fiori.

Addobbi, decorazioni e musica

Foto Shutterstock | razum

Tutte le decorazioni della casa seguiranno il tema scelto. Qualora non aveste optato per un tema, le decorazioni saranno le classiche rappresentative del Natale, rosso, verde e oro come colori protagonisti. Anche decorare la tavola sarà molto semplice, vi basterà un centro tavola natalizio e una mise en place elegante al punto giusto, attenta ai dettagli.

Se la vostra scelta, invece, fosse per una festa a tema, ad esempio il party anni Ottanta o Novanta, fate il possibile per trovare una palla da discoteca, sarà il vostro pezzo forte. Tutto il resto delle decorazioni sarà una conseguenza.

In ogni festa ciò che non può mai mancare è sicuramente la musica. Anche in questo caso, la scelta dipenderà dallo stile della festa. Puoi creare una playlist e magari includere dei pezzi che scelgono anche gli invitati o optare per un Deejay che accompagnerà tutta la serata.

Il menù: cosa mangiare e cosa bere

Foto Shutterstock | BURCU ERDILMEN

Creare un menù che comprenda tutte le cose da mangiare e da bere durante il corso della festa è fondamentale, come ad esempio pensare ad un menù vegano con ricette semplici e veloci. È importante che il menù abbia diverse opzioni, così da poter accontentare le esigenze e le necessità di tutti gli invitati.

Se gli invitati sono amici con i quali hai confidenza, puoi anche pensare di dividere i compiti e ognuno porta qualcosa da mangiare, in questo caso però è fondamentale scegliere prima cosa preparare, così da non trovarsi di fronte a cose uguali da mangiare o alla mancanza di altro.

Se invece ami cucinare e gli invitati non sono molti, puoi anche pensare di preparare te tutte le pietanze e organizzare un buffet ricco di specialità fatte in casa. O, un’altra opzione, può essere quella di farsi preparare tutte le cose da un catering o da un ristorante; l’importante è avere idee per decorare la tavola.

Intrattenimento e giochi

Foto Shutterstock | Prostock-studio

Il Natale è il periodo dei giochi da tavola e dei momenti passati insieme agli amici di sempre. Oltre alla musica, un intrattenimento fondamentale durante una festa, sono i giochi. Le idee sono infinite e tutte divertenti e diverse tra loro.

Se non foste in molti, potreste pensare ai classici giochi da tavola da fare in gruppo. O di sfruttare la musica e fare il famoso gioco della sedia. Un’idea carina e divertente, da organizzare con un po’ di anticipo, è il Secret Santa: ognuno estrae un nome, in segreto dovrà fargli un regalo, e la sera della festa ognuno avrà il suo regalo da scartare.

Accessori da indossare, scritte simpatiche sono ben accette per scattarsi foto con una polaroid e creare un book che rimanga un ricordo speciale della serata.