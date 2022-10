Menù di Natale vegano: 12 ricette semplici e veloci

Foto Shutterstock | alfredo ravanetti

Volete rendere il vostro menù vegano di Natale davvero delizioso? Ecco 12 ricette semplici e veloci da cui prendere spunto per il pranzo del 25 Dicembre o la cena della Vigilia di Natale. Questi piatti sapranno accontentare i gusti di tutti e renderanno il vostro menù natalizio davvero speciale. Visto l’importanza di questa ricorrenza, cercate di realizzare diverse alternative in modo da accontentare tutti gli ospiti.

Tuttavia, non esagerate con il numero di portate o con piatti troppo elaborati e particolari. Puntate invece sulla qualità degli ingredienti e sulla semplicità delle preparazioni! Ecco quindi le nostre migliori ricette natalizie per preparare un menù vegan davvero delizioso.

Un perfetto menu natalizio vegano: a partire dagli antipasti di Natale vegan, primi piatti e secondi piatti fino ai dolci vegani più golosi e semplici da preparare.

Antipasti vegani: ricette sfiziosissime

Foto Shutterstock | from my point of view

Per iniziare in bellezza il pranzo o la cena del 25 Dicembre potete partire servendo un aperitivo, accompagnato da snack salutari e sfiziosi o servire direttamente in tavola le portate degli antipasti.

Pinzimonio di verdure

Il pinzimonio di verdure è un semplicissimo antipasto da preparare in pochi minuti. Questo piatto può essere servito anche durante l’aperitivo natalizio come snack vegano. Per preparare il pinzimonio, tagliate a bastoncini le verdure scelte ed accompagnatele con dell’olio extravergine di oliva.

Carpaccio di zucchine

Per preparare il carpaccio di zucchine, lavate le zucchine e affettatele finemente. Disponetele su un piatto da portata e bagnatele con succo di limone e un filo di olio extra vergine di oliva. Salate a piacere e aggiungete le olive tagliate a rondelle. Infine, fate riposare il piatto in frigorifero un’ora prima di servirlo.

Spiedini di verdure

Gli spiedini di verdure grigliate sono un perfetto antipasto o contorno natalizio dal gusto delicato e leggero. Anche la preparazione è davvero semplicissima! Grigliate le verdure scelte e conditele con un po’ di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Infine, realizzare dei piccoli spiedini!

Primi piatti vegani: le ricette più salutari

Foto Shutterstock | Yulia Furman

Con i primi piatti di Natale potrete sbizzarrirvi utilizzando ingredienti del tutto vegani per realizzare delle portate saporite e salutari, dalla rivisitazione della lasagna classica grazie all’utilizzo del ragù di seitan a molti altri tipi di pasta e zuppe.

Ragù di seitan

Il ragù di seitan è un must della cucina vegana. E’ la versione vegana del ragù tradizionale. In questa ricetta, infatti, il seitan viene utilizzato per sostituire la carne. A parte questa modifica, la ricetta è molto vicina a quella originale. Proprio per queste ragioni è un ottimo piatto da servire di domenica e nelle occasioni speciali come il Natale.

Linguine lime e tofu

Un primo piatto fresco e leggero: le linguine lime e tofu sono l’alternativa perfetta al classico piatto di pasta con il pesce, sono decisamente più semplici e veloci da cucinare ed economiche; vi consigliamo, di preparare il seitan direttamente in casa per un sapore più deciso e genuino.

Zuppa di lenticchie

La zuppa di lenticchie è un primo piatto a base di legumi perciò ricco di proteine e perfetto per mantenere un’alimentazione sana anche il giorno di Natale. Una portata calda ed invitante, l’ideale per scaldarsi durante le fredde giornate invernali.

Secondi piatti vegani: deliziosi e rapidi da preparare

Foto Shutterstock | zoryanchik

Anche senza l’utilizzo di carne e derivati animali è possibile ottenere dei piatti deliziosi a base di verdure o legumi. Dal classico polpettone, in versione vegana, allo spezzatino di seitan.

Polpettone vegan

Il polpettone vegan, preparato senza uova e carne, è un delizioso secondo piatto da servire durante il pranzo o la cena di Natale. Se amate la tradizione potete anche accompagnare il polpettone con delle lenticchie!

Peperoni ripieni vegani

I peperoni ripieni vegani sono un delizioso secondo piatto da proporre anche per il pranzo o la cena di Natale. Questo succulento secondo piatto verrà preparato cuocendo i peperoni in forno e poi farcendoli con un ripieno di melanzane, pane raffermo, olive nere, pomodori ed erbe aromatiche varie.

Spezzatino di seitan e verdure

Lo spezzatino di seitan con verdure è una gustosa ricetta vegana che potete proporre anche per il Natale. Questo secondo piatto è davvero semplice e potete servirlo come secondo piatto oppure accompagnarlo con un po’ di riso basmati in bianco.

Dolci vegani: ricette semplici e golose

Foto Shutterstock | alfredo ravanetti

Sulla tavola di Natale non possono mancare dei golosissimi dessert, è possibile preparare dei dolci vegani direttamente a casa con le proprie mani, utilizzando solo ingredienti di origine vegetale, dalla panna e lo yogurt, al latte di soia.

Cheesecake vegan alla cannella

Per preparare la cheesecake vegan alla cannella occorrono di biscotti di soia, margarina, ricotta di soia, zucchero, yogurt di soia e panna vegetale da montare e cannella in polvere. Il procedimento è lo stesso delle classiche cheescake, è semplice e veloce, basterà creare il primo strato di biscotti che andrà a fare da base, realizzare la crema con gli ingredienti sopra elencati, assemblare la torta e guarnire a vostro piacimento.

Tartufi vegan al cioccolato

I tartufi vegan al cioccolato sono dei piccoli dolcetti ottimi da servire a Natale. Queste gustose palline al cioccolato sono semplicissime da preparare. Sono anche un’ottima idea regalo per amici e parenti. Non dovrete fare altro che impacchettarli con una scatolina colorata ed ecco uno sfizioso regalo natalizio che accontenterà i vegani e non solo!

Torta vegana con pere, cannella e zenzero

Per preparare un’ottima torta vegana con pere, cannella e zenzero basteranno all’incirca 30 minuti, il procedimento è semplice e rapido ed il risultato davvero goloso. Tra gli ingredienti principali per una torta vegana non possono mancare yogurt vegetale e latte di soia.