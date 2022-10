8 Antipasti di Natale vegani: le ricette più sfiziose

Foto Shutterstock | Dragon Images

Oggi vi spiegheremo come realizzare 8 ricette di antipasti di Natale vegani. Si sa che il pranzo del 25 dicembre è sinonimo di abbondanza; questo non vuol dire per forza rimpinzarsi di carne o mangiare male e sregolato. Il pranzo di Natale deve essere un momento di condivisione e gioia per tutti, prepareremo perciò tantissime ricette per un menu vegano natalizio adatto all’occasione.

Pianificare un menù di Natale vegano è più semplice di quanto pensiate! Tra gli ingredienti più usati abbiamo la soia, il tofu, il satin e tantissime verdure di stagione.

Spiedini di verdura

Gli spiedini di verdura sono un must tra gli antipasti vegan e non. Infatti sono estremamente versatili poiché potete farli con verdura cruda e cotta, potete adattarli ai vostri gusti scegliendo le verdure che più vi piacciono. Ovviamente vi consigliamo sempre si usare verdura di stagione e perché no potete anche osare aggiungendo frutta.

Insalata con melograno

Il melograno è un frutto tipico dell’inverno, adatto al Natale per il colore e la consistenza. La ricetta è molto semplice e veloce: lavate e pulite le foglie di spinaci, mettete circa 100 gr di semi di melograno, aggiungete spicchi di arancia e pistacchi. Insaporite il tutto con sale, pepe e aceto balsamico e servite con del pane.

Insalata con radicchio e tofu

Anche questa è una ricetta adatta al periodo natalizio sia per il sapore che per i colori di questo piatto. Lavate il radicchio e tagliatelo alla julienne, tagliate il tofu a tocchetti; mettete insieme i due ingredienti ed insaporite con olio, sale, pepe rosa e aceto balsamico. Infine per dare un ultimo tocco di croccantezza aggiungete pinoli e pistacchi.

Carciofi fritti

A Natale possiamo concederci qualche piccolo grasso in più e questa ricetta è proprio adatta all’occasione. Pulite i carciofi e togliete via tutte le foglie; bollite i torsi in acqua salata. Una volta fatta questa operazione, passateli nella farina e nel pan grattato e poi friggeteli in olio di semi ben caldo. Servite con salsine vegan.

Vellutata di legumi

Questo potrebbe essere anche un’idea per un primo piatto, noi vi proponiamo la variante come antipasto. Cuocete in tre pentole separate i fagioli rossi, le lenticchie e i ceci. Una volta che i tre ingredienti saranno cotti, uniteli e frullateli fino ad ottenere una purea. Versatela in piccole scodelle di ceramica e servite con crostini di pane.

Mini polpettine vegane

Per preparare queste polpettine vegane vi serviranno pochi semplici ingredienti. Scaldate le patate, pelatele e schiacciatele. Dividete l’impasto in due contenitori: in uno mettete le melanzane cotte al forno con pomodorino, nell’altro le zucchine. Insaporite entrambi gli impasti con sale, pepe e basilico. Formate delle palline e cuocete in forno.

Insalata russa vegan

Questo è un piatto tradizionale di Natale di cui vi proponiamo la versione vegana. Cuocete al vapore le carote e le patate e terminata la cottura tagliateli a cubetti. Intanto bollite i piselli e uniteli alle altre verdure. Mescolate il tutto con una maionese vegana preparata in casa ed insapore con olive, cetriolini e sottaceti.

Insalata di rinforzo vegana

L’insalata di rinforzo è un tipico antipasto partenopeo preparato a Natale. Bollite il cavolfiore e conditelo con olive, sottaceti, papaccelle e cetriolini. A differenza della ricetta tradizionale, in questa variante mancano le acciughe che potete omettere o sostituire con qualche altro ingrediente a vostra scelta. Condite con olio e aceto.