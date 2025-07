Capelli estate 2025: le 3 acconciature must-have che tutte ameranno

Le acconciature di cui ti sto per parlare ti conquisteranno per la loro bellezza e originalità. Sono tre e tutte alla moda!

Con l’arrivo dell’estate 2025, è impossibile ignorare il ritorno dell’hair styling creativo, fresco e pratico. Le tendenze capelli di quest’anno puntano su uno stile effortless chic, dove la naturalezza incontra un tocco di personalità.

Se anche tu, come me, stai cercando un modo per sentirti leggera ma alla moda sotto il sole cocente, queste tre acconciature di tendenza sono esattamente ciò che fa per te.

Io lo apprezzo molto anche perché non sono per niente banali, anzi, le trovo molto creative ed originali e presto capirai a che cosa mi riferisco.

3 acconciature estive di moda nel 2025: devi assolutamente provarle

Una delle protagoniste indiscusse di questa estate è la bubble ponytail, ovvero la coda con le “bolle”. Apparentemente giocosa e giovanile, in realtà è estremamente versatile: basta regolare l’altezza della coda o la quantità di sezioni per ottenere un look elegante da sera o casual da giorno.

Io l’ho provata qualche settimana fa per un aperitivo al tramonto, e devo dire che ha attirato più complimenti dei miei sandali nuovi!

Il trucco è usare elastici sottili tono su tono e volumizzare leggermente ogni sezione per creare un effetto 3D. Perfetta anche per chi, come me, ha i capelli medio-lunghi e vuole raccoglierli senza rinunciare a un tocco glam.

Dimentica il classico messy bun da “giornata pigra”. Nella sua versione 2025, lo chignon destrutturato è un’acconciatura pensata per essere volutamente imperfetta, ma con stile.

Si realizza con pochi gesti: un raccolto basso, lasciando ciocche libere ai lati del viso o sulla nuca, e qualche colpo di texturizzante per dare movimento.

In queste settimane così calde è diventata la mia acconciatura preferita, quella che faccio anche all’ultimo minuto.

L’estetica anni 2000 non accenna a passare, e anche questa estate tornano le mini trecce frontali, da portare sciolte, con capelli mossi o lisci.

La differenza rispetto agli anni passati è che ora si integrano perfettamente in look più moderni e sofisticati, magari abbinate a orecchini oversize o a un make-up glowy (che includa uno di questi 3 rossetti must-have da mettere adesso).

Le ho testate durante una gita fuori porta, e ho adorato il modo in cui incorniciano lo sguardo, soprattutto con gli occhiali da sole maxi.

Sono ideali anche per chi ha la frangia in ricrescita o vuole dare un twist ai capelli sciolti senza troppe pretese.

Quello che amo delle acconciature estate 2025 è che non richiedono grandi sforzi, ma sanno fare la differenza. Scegli quella che ti fa sentire più a tuo agio e divertiti a personalizzarla con accessori: mollette perlate, foulard in seta o elastici colorati. Hai l’imbarazzo della scelta!