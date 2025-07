Hanno fatto sognare tutti a Uomini e Donne ma è finita: “Scelta di lei”

Quando Uomini e Donne finisce, non lo fa mai per davvero. Nonostante la messa in onda della trasmissione si interrompa nel corso dell’estate, sui social non si smette di parlare della trasmissione di Maria De Filippi. Tra indiscrezioni sugli ex protagonisti e ipotesi sui nuovi che si metteranno in gioco a settembre. Per scoprire news ufficiali circa la nuova stagione bisognerà attendere fine agosto, quando si terranno le prime registrazioni.

In attesa di conoscere di più su corteggiatori, dame, cavalieri o tronisti, c’è una notizia che non farà molto piacere ai telespettatori del dating show. Una delle coppie più amate dell’ultima edizione si sarebbe già separata. Tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele ma, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, è stata lei a decidere di mettere un punto alla relazione.

Uomini e Donne, è finita tra una delle coppie più amate dell’ultima edizione

La stagione di Uomini e Donne conclusasi a maggio è stata una delle più fortunata per quanto riguarda il trono over. Nell’ultima fase del programma, poco prima dello stop estivo, sono nate tantissime coppie: diversi cavalieri e dame hanno deciso di lasciare lo studio insieme, pronti a viversi la storia a telecamere spente. Una di queste coppie, però, sarebbe giunta già ai titoli di coda.

“I due non si vedono più da tanto, è stata una scelta di lei. Lui spera che questa decisione sia frutto di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a viversi insieme, in quanto da parte di Ruggiero c’è l’interesse”. Con queste parole, attraverso il suo canale Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha annunciato la fine della relazione tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea.

I due si erano conosciuti nei mesi scorsi a Uomini e Donne e non è stato necessario molto tempo per scegliersi. Dopo una conoscenza breve ma intensa, hanno deciso di lasciare insieme il programma a inizio marzo, tra lo stupore e la gioia dei telespettatori. Che hanno gioito nel vedere, finalmente, Barbara serena ed innamorata dopo tante delusioni ricevute all’interno del programma.

Stando a quanto si legge nell’indiscrezione, però, sarebbe stata proprio la ex dama a voler interrompere la relazione, mentre Ruggiero vorrebbe recuperare il rapporto. Al momento, i diretti interessati non hanno né smentito né confermato l’indiscrezione, ma il silenzio social e il non mostrarsi più insieme da diverso tempo non sembrano essere segnali positivi per i fan della coppia.