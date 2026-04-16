Unghie in gel e semipermanente, quel riposo che nessuno vuole fare

Lo smalto semipermanente e la ricostruzione in gel sono diventati un’abitudine, quasi una dipendenza. Si va dall’onicotecnica ogni tre settimane, si sceglie il colore, ci si siede, e dopo un’ora si esce con mani da rivista. Il problema è che sotto quella superficie lucida e impeccabile, l’unghia vera sta soffrendo. La rimozione, se fatta male o con troppa fretta, asporta strati della lamina. L’applicazione ripetuta, ciclo dopo ciclo, indebolisce la struttura. Il risultato si vede quando finalmente si toglie tutto: unghie sottili, fragili, che si sfaldano al minimo contatto. Non è una condanna, è un segnale. Il corpo sta dicendo che è ora di fermarsi. La prima volta che ho tolto il gel dopo un anno di applicazioni continue, le …

Lo smalto semipermanente e la ricostruzione in gel sono diventati un’abitudine, quasi una dipendenza. Si va dall’onicotecnica ogni tre settimane, si sceglie il colore, ci si siede, e dopo un’ora si esce con mani da rivista. Il problema è che sotto quella superficie lucida e impeccabile, l’unghia vera sta soffrendo.

La rimozione, se fatta male o con troppa fretta, asporta strati della lamina. L’applicazione ripetuta, ciclo dopo ciclo, indebolisce la struttura. Il risultato si vede quando finalmente si toglie tutto: unghie sottili, fragili, che si sfaldano al minimo contatto.

Non è una condanna, è un segnale. Il corpo sta dicendo che è ora di fermarsi. La prima volta che ho tolto il gel dopo un anno di applicazioni continue, le mie unghie sembravano carta velina. Ho pianto quasi quanto quando mi sono rotta un’unghia il giorno prima di una festa.

Ogni quanto bisogna fermarsi (e per quanto tempo)

Non esiste una regola matematica, ma gli esperti sono concordi: le unghie hanno bisogno di respirare. Il nail cycling, che alterna periodi di trattamenti intensivi a fasi di recupero, è la strategia migliore. Se le unghie sono sane, si può continuare, ma appena compaiono segni di fragilità o assottigliamento è il momento di fare una pausa.

La durata del riposo dipende dallo stato di salute: per danni lievi bastano 10-15 giorni, ma se l’unghia è molto indebolita può servire fino a due mesi. Nei casi più gravi, con limature eccessive o rimozioni aggressive, l’unica soluzione è lasciar ricrescere completamente l’unghia, un processo che richiede dai 3 ai 6 mesi. Lo so, sembra un’ eternità. Ma è meglio di avere unghia che si piegano come fogli di giornale.

Cosa fare durante la pausa (e come non impazzire)

Il periodo di stop non significa mani trascurate. Anzi, è il momento perfetto per coccolare le unghie con trattamenti mirati. Oli nutrienti come quello di jojoba o di mandorle dolci, smalti rinforzanti e creme ricche di urea aiutano a ripristinare l’idratazione e a ridare spessore alla lamina. Una leggera esfoliazione con acido glicolico può rimuovere le cellule morte e favorire la rigenerazione. Il vero nemico, però, è la fretta. Staccare da sola il gel o il semipermanente provoca danni irreversibili: meglio affidarsi sempre a un professionista e, se possibile, usare il metodo dell’acetone con i cotton fioc e la stagnola, senza grattare mai.

Durante la pausa, si possono usare smalti normali, magari quelli arricchiti con principi attivi. E se proprio non si resiste, si può optare per un semipermanente trasparente, che richiede una limatura meno aggressiva. Con un po’ di pazienza e le giuste cure, le unghie torneranno sane e forti. E la prossima volta che l’onicotecnica chiede se vuoi fare una pausa, ricordati che a volte dire di sì è l’unico modo per non pentirsene.