Dormi poco, soffri di insonnia, non riesci ad andare presto a dormire? La melatonina regola tutto

Quando il sonno diventa irregolare e addormentarsi sembra impossibile, spesso la causa è un ritmo biologico alterato: la melatonina gioca un ruolo chiave nel ristabilire l’equilibrio. Dormire male o troppo poco è una condizione sempre più diffusa e spesso sottovalutata. Chi soffre di insonnia o difficoltà ad addormentarsi tende a vivere notti frammentate e giornate segnate da stanchezza e scarsa concentrazione. Il problema, però, non riguarda solo il numero di ore dormite, ma la qualità del sonno e la capacità dell’organismo di seguire un ritmo regolare. Alla base di questo equilibrio c’è la melatonina, l’ormone del sonno, che regola il ciclo sonno-veglia. Viene prodotta naturalmente dal nostro corpo soprattutto nelle ore serali, segnalando all’organismo che è il momento di rallentare …

Quando il sonno diventa irregolare e addormentarsi sembra impossibile, spesso la causa è un ritmo biologico alterato: la melatonina gioca un ruolo chiave nel ristabilire l’equilibrio.

Dormire male o troppo poco è una condizione sempre più diffusa e spesso sottovalutata. Chi soffre di insonnia o difficoltà ad addormentarsi tende a vivere notti frammentate e giornate segnate da stanchezza e scarsa concentrazione. Il problema, però, non riguarda solo il numero di ore dormite, ma la qualità del sonno e la capacità dell’organismo di seguire un ritmo regolare.

Alla base di questo equilibrio c’è la melatonina, l’ormone del sonno, che regola il ciclo sonno-veglia. Viene prodotta naturalmente dal nostro corpo soprattutto nelle ore serali, segnalando all’organismo che è il momento di rallentare e prepararsi al riposo. Quando questo meccanismo si altera, andare a dormire presto diventa difficile e il sonno perde la sua naturale continuità.

Il ritmo che si rompe senza che te ne accorga

Uno dei motivi principali per cui si fatica a dormire è la disregolazione del ritmo circadiano, cioè l’orologio interno che scandisce le fasi della giornata. L’esposizione prolungata alla luce artificiale, soprattutto quella degli schermi, può ritardare la produzione di melatonina e ingannare il cervello, facendogli credere che sia ancora giorno.

Anche le abitudini quotidiane incidono molto più di quanto si pensi. Orari irregolari, stress e ritmi frenetici possono interferire con la naturale produzione dell’ormone, rendendo difficile addormentarsi sempre alla stessa ora. In questi casi, il problema non è solo “non dormire”, ma un equilibrio biologico che si è progressivamente spostato.

La melatonina può aiutare, ma non è una soluzione automatica

Quando il ritmo sonno-veglia è alterato, la melatonina può contribuire a ristabilire la regolarità, aiutando l’organismo a riconoscere il momento giusto per dormire. Può essere utile in situazioni specifiche, come cambi di orario, periodi di stress o difficoltà temporanee nell’addormentamento.

Allo stesso tempo, è importante affiancare questo supporto a abitudini corrette e costanti: ridurre l’uso di dispositivi elettronici la sera, mantenere orari regolari e creare un ambiente favorevole al sonno. Solo così il corpo può ritrovare il suo ritmo naturale e tornare a dormire in modo più stabile e continuo.