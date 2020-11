Che sia di lana rossa o decorato con renne e brillantini, non c’è niente che ci faccia sentire più l’aria del Natale. Per il proprio outfit natalizio per tradizione qualcuno utilizza sempre lo stesso, c’è chi invece lo sceglie uguale per tutta la famiglia, e addirittura chi lo ricama a mano. La scelta per i maglioni natalizi in vendita è vastissima, quindi ecco qualche idea.

Foto Pixabay | StockSnap

Maglioni natalizi tradizionali

Maglione per Natale 2020 | Foto Asos

Se non si vuole esagerare, la tradizione ci viene incontro. Si può decidere di puntare sui classici motivi natalizi: semplici pullover con piccoli abeti, renne, fiocchi di neve e ghirlande. Per chi ama uno stile più sportivo, ci sono anche le felpe.

Felpa natalizia | Foto H&M

Non si può non pensare ai maglioni norvegesi nel tradizionale rosso con fantasia Fair Isle a contrasto.

Maglioni natalizi con le renne

Maglione natalizio con le renne | Foto Oysho

Gli aiutanti di Babbo Natale diventano protagonisti dei maglioni natalizi e, ovviamente, il celebre naso rosso di Rudolf deve esserci per forza.

Maglione con le renne | Foto Shein

Se però volete qualcosa di diverso, potreste scegliere un cerbiatto o un orsetto: purché ci siano fiocchi di neve e qualche nastro rosso.

Maglione rosso natalizio | Foto Abercrombie & Fitch

Maglione natalizio orso | Foto Zalando, Polo Ralph Lauren

Maglioni natalizi per i tipi più stravaganti

Maglione natalizio particolare | Foto Asos

Non esiste banalità quando si parla di maglioni natalizi, ma se siete alla ricerca di qualcosa di davvero fuori dal comune un maglione con ghirlande e palline fa al caso vostro. Certo, il rischio di assomigliare all’albero c’è, ma d’altronde è Natale.

Se invece siete più moderne (e magari anche per l’albero avete deciso per la versione in rosa, invece che il tradizionale abete) il ricamo a zig zag, o un patter animalier sulle tinte del rosso potranno essere altrettanto festaioli.

Maglione natalizio rosa | Foto Mango

I maglioni natalizi per tutta la famiglia

Genitori, figli, nonni e nipotini: il bello del Natale è ritrovarsi tutti insieme per condividere la tavola imbandita e scambiarsi i regali, tra una fetta di panettone e una tazza di cioccolata calda magari. Cosa potrebbe essere più adatto allora di un maglione coordinato per tutta la famiglia?

Le opzioni sono tantissime, da zero a 99. E c’è anche la possibilità di condividerlo in coppia se proprio non riuscite a separarvi dalla vostra dolce metà.