Come vestirsi a Natale: 5 outfit perfetti per le feste

Siete pronte per il Natale? Le feste si avvicinano sempre di più, anche se le temperature ci fanno credere di essere ancora in primavera, e con loro anche la voglia di creare outfit insuperabili dallo stile maxi. I veri must have sono i maglioni natalizi, lo sappiamo, ma se invece volessimo sbizzarrirci e osare con un look un po’ diverso dal solito?

Rosso, panna e bianco: i colori top del Natale diventano i protagonisti delle nostre proposte di stile, 5 outfit perfetti per le feste!

Abito destrutturato: il completo in lana che lascia tutti di stucco

Lunghezza midi, tessuto intrecciato e color rosso scarlatto: sembrerebbe il solito abito natalizio, eppure non lo è! Patrizia Pepe ci incanta con un completo composto da gonna longuette e maglione cropped che destruttura il classico vestito rendendolo unico.

Foto Patrizia Pepe | come vestirsi a natale

La gonna tricot avvolge la silhouette in modo elegante sottolineandone morbidamente le forme, mentre lo spacco suggerisce l’abbinamento con stivali cuissard o scarpe platform sky high.

Maxi pullover o abito di lana? Il look si fa comfy a Natale

Il maxi abito è una delle tendenze più soffici dell’autunno-inverno e non potrebbe essere altrimenti: unisce alla perfezione comodità e glamour, proiettandoci elegantemente verso un comfy style d’eccezione.

Foto Mango | come vestirsi a natale

L’abito in maglia proposto da Mango è morbidissimo, in tessuto spesso, caldo e dalla texture melangiata sui toni del panna. Il collo alto promette uno stile maxi, specialmente se indossiamo questo abito con degli stivali bianchi!

L’accessorio top delle feste? La borsa, of course!

Se potessimo scrivere ancora oggi la letterina a Babbo Natale siamo sicure che chiederemmo accessori a non finire, dalle scarpe ai gioielli, ma soprattutto borse, borse, borse! Da quelle a mezzaluna alle mega tote bag, non possiamo non innamorarci delle migliori tendenze di stagione.

Foto Carpisa | come vestirsi a natale

Carpisa ci affascina con una borsa modello cartella rigida in miniatura, piccola e super stilosa. Il modello della linea Virna by Carpisa, ha una chiusura a clip ed è arricchito dall’applicazione frontale in metallo maculato. Da indossare come hand bag o come borsa a tracolla, per rendere il look davvero top!

Con il maglione in mohair sembra di indossare una nuvola

Torniamo al colore simbolo del Natale, il rosso, con un capo che dire fondamentale è riduttivo: il maglione in mohair super soft è la vera coccola che vogliamo durante le feste.

Foto Benetton | come vestirsi a natale

Creare un outfit casual per il pranzo in famiglia è un gioco da ragazzi con il maglioncino boxy fit di Benetton. La lavorazione è mouliné multicolor con gioco di punti, la vestibilità è a spalla scesa e bordi a costine, ma è il mohair a renderlo insuperabile. Da abbinare a jeans dritti a vita alta o meglio ancora a pantaloni in velluto chiaro.

Faux fur: il capospalla chic da indossare a Natale

L’indecisione tra piumone o cappotto ci attanaglia e non sappiamo con quale capospalla abbinare il nostro look natalizio? La pelliccia sintetica è la risposta fashion a tutti i nostri problemi!

Foto Motivi | come vestirsi a natale

Motivi ci suggerisce un modello di ecopelliccia corto con cappuccio e manica a 3/4, semplicemente il top anche per chi è petite se indossata con dei kitten heels super fashion.