Look romantico, le tendenze moda ultra femminili di questo autunno inverno

Scopri le ultime tendenze moda per un look romantico e sognante. Vestiti, accessori e consigli di stile per un autunno…da favola!

L’autunno e l’inverno sono stagioni che si prestano perfettamente a sfoggiare un look romantico, che è molto più di uno stile o di un trend passeggero. È un modo di vestire che celebra la delicatezza e l’eleganza senza tempo, richiamando elementi retrò e un gusto sofisticato che non passa mai di moda.

Scopriamo insieme quali sono i capi protagonisti di una delle tendenza moda per i mesi più freddi, e come creare abbinamenti versatili e femminili per un look autunnale e invernale che profuma di romanticismo.

Look romantico, una delle tendenze moda di questa stagione

Il look romantico per l’autunno e l’inverno è fatto di dettagli delicati, materiali morbidi e tonalità calde che creano un’atmosfera accogliente e femminile. Dai cardigan avvolgenti ai cappotti fiabeschi, pezzi chiave per i fashion look di questa stagione, passando per le gonne leggere e i maglioni caldi, ogni capo racconta un po’ della dolcezza e dell’eleganza di questo stile.

Indossare un look romantico non è solo una scelta estetica. È un modo di abbracciare la stagione con un tocco di fascino e sensibilità, esprimendo la propria personalità attraverso outfit raffinati e ricchi di charme.

I cardigan, morbidezza e versatilità per un look romantico

Il cardigan è uno dei capi chiave del guardaroba autunnale, e in particolare del look romantico autunnale e invernale. Questo capo morbido, caldo e confortevole, può essere declinato in diversi stili: dai modelli con bottoni gioiello ai cardigan oversize, più lunghi e avvolgenti, fino a quelli più corti e sagomati. Per un look romantico il cardigan può essere scelto in colori delicati come il rosa cipria, il beige, il bianco crema e il grigio perla.

È perfetto da indossare sopra un abito in maglia per creare un contrasto sofisticato, oppure abbinato a una gonna in tessuto impalpabile, come il tulle o lo chiffon, per giocare con le sovrapposizioni e dare vita a un effetto fiabesco e leggero. Per le serate più fresche, un cardigan può anche essere portato con una cintura in vita, sottolineando la silhouette in modo naturale e creando un look dolce e femminile

Le camicie romantiche: pizzi, fiocchi e ruches

Le camicie dal taglio romantico sono un must per chi vuole aggiungere un tocco raffinato al proprio guardaroba. Questo autunno inverno le camicie si arricchiscono di dettagli super cute come fiocchi al collo, inserti in pizzo e ruches sono che donano movimento al capo. Un’idea è scegliere una camicia bianca con colletto arrotondato e decorazioni in pizzo, da abbinare a un paio di pantaloni morbidi in velluto, per un look che unisce semplicità e ricercatezza.

Anche le camicie con maniche a sbuffo sono un altro elemento chiave di questo stile: danno volume alle spalle e creano una silhouette romantica e un po’ retrò. I colori spaziano dai classici bianco e nero, ai colori pastello e alle tonalità naturali come il beige, il rosa antico e il grigio chiaro.

Abiti in maglia e vestiti lunghi, comodi e ultra femminili

Gli abiti in maglia sono un altro capo imperdibile per chi ama il look romantico. Morbidi, avvolgenti e caldi, sono perfetti per affrontare le temperature invernali con stile e comodità. Scegli un abito in maglia lungo fino al ginocchio in una tonalità neutra e abbinalo a stivaletti con tacco o a stivali alti per un tocco di eleganza.

Anche gli abiti lunghi in tessuti leggeri continuano a essere di tendenza: indossati sotto un cappotto caldo o un maxi cardigan, questi abiti creano un bellissimo contrasto tra materiali e conferiscono un’allure elegante e sofisticata. Le stampe sono sempre un’ottima scelta, anche nelle stagioni fredde: piccoli fiori su fondo scuro per un tocco retrò oppure motivi geometrici più ampi e colorati per un look moderno e romantico.

Gonne midi e lunghe: movimento e leggerezza anche in inverno

Per un look romantico e femminile le gonne midi e lunghe sono una scelta perfetta. Questo autunno inverno si portano in tessuti morbidi come il tulle, il velluto o la seta, e si abbinano a maglioni morbidi o camicie eleganti per creare outfit eleganti e versatili. Le gonne a pieghe (o plissé) donano movimento e leggerezza al look, creando un effetto romantico e raffinato.

Anche le gonne a fiori o a fantasia invernale possono essere abbinate a un maglione oversize e stivaletti bassi, per un look casual ma delicato. Per aggiungere un tocco sofisticato scegli una gonna a ruota in velluto, un materiale lussuoso e avvolgente che esprime perfettamente lo spirito del look romantico.

Cappotti e cappe avvolgenti e dallo stile fiabesco

Nelle giornate fredde, un cappotto o una cappa calda e avvolgente è il tocco finale perfetto per un look romantico. Tra i cappotti di tendenza per l’inverno 2025 i modelli doppiopetto con bottoni gioiello, i cappotti lunghi e le cappe in lana sono capi che riportano un po’ alla moda vintage, conferendo un fascino fiabesco e senza tempo.

Scegli un cappotto in tonalità chiare o pastello come il rosa, l’azzurro o il crema per un look luminoso, oppure opta per il classico cammello o il grigio per un’eleganza più sobria. Anche le cappe con dettagli come fiocchi, pelliccia sintetica o bordi ricamati sono perfette per chi desidera un look femminile e originale, che richiami le atmosfere delle favole.

Look romantico, le coccole invernali di maglioni morbidi

Il look romantico invernale non può prescindere dai maglioni morbidi e avvolgenti, magari in lana o cashmere, che offrono comfort e calore senza rinunciare all’eleganza.

I modelli oversize in tonalità neutre come il panna, il grigio chiaro o il beige si abbinano facilmente sia ai pantaloni che alle gonne, creando un outfit versatile e comodo.

Accessori, i dettagli vintage e femminili per completare il look romantico

Gli accessori sono essenziali per completare un look romantico e autunnale. Gli scialli formato maxi e le pashmine, avvolti intorno alle spalle o portati come un mantello leggero, aggiungono un tocco di morbidezza e calore al look, creando un effetto cocoon che rispecchia perfettamente lo spirito romantico e accogliente della stagione. Un cappello a tesa larga o una berretto in lana decorato con perle o fiocchi è perfetto per dare un tocco di eleganza al tuo outfit.

Anche i guanti in pelle o in lana con dettagli vintage, come piccoli bottoni o inserti in pizzo, aggiungono un tocco raffinato. E non dimenticare una borsa a tracolla in velluto o una pochette con dettagli floreali per completare il look.