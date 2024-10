Come abbinare la gonna a pieghe: gli outfit e a chi sta bene la gonna plissettata

La gonna a pieghe vanta un fascino intramontabile, a cui è veramente difficile resistere. Versatile, comoda e pratica, questo capo di abbigliamento rappresenta un must-have nel guardaroba di ogni donna. La gonna plissettata va bene sia per eventi formali che per una semplice giornata. Si tratta, ad ogni modo, di una gonna che fa rima con stile ed eleganza.

Ma come abbinare la gonna a pieghe, per avere un look mozzafiato? Scopriamo insieme gli outfit tra cui poter scegliere e a chi sta bene la gonna plissettata.

Come abbinare la gonna a pieghe: gli outfit per la gonna corta, midi e lunga

Gli outfit che vedono protagonista la gonna a pieghe possono essere casual o sofisticati. Si tratta di un capo di abbigliamento che può essere declinato in vari colori e fantasie. La gonna a pieghe corta o lunga si sposa con diversi outfit e può – senza alcun dubbio – essere indossata con stile.

Femminile ed elegante, la gonna a pieghe è stata reinventata anno dopo anno ed è stata prodotta in vari tipi di tessuti. La gonna a pieghe può essere abbinata a delle Mary Jane, anfibi, kitten heels, ankle boots, mocassini e sneakers, ma anche felpe per un look casual o con camicie per un tocco più classy. Oltre alla gonna a pieghe corta, anche quella midi può essere indossata in vari modi: ad esempio, con un pull tricot oversize, cappotti, camicia button-down, maglie e crop top.

Allo stesso modo, anche la gonna a pieghe lunga può essere portata in vari modi: dal casual allo chic, passando per un mix tra i due. Vanno bene scarpe basse o alte, sneakers, stivali, slingback e felpe con cappuccio. Per quanto riguarda i colori, nella stagione autunnale e invernale è possibile ricorrere a nero, verde bosco, blu notte, marrone, grigio o bordeaux.

A chi sta bene la gonna plissettata

Ma a chi sta bene la gonna plissettata? Può essere usata per un outfit elegante, nera, lunga e in inverno, ma anche per look sporty chic, in altri colori, corta o midi o in autunno, come visto. Si adatta, ad ogni modo, a diversi tipi di fisico. L’importante è sceglierla valorizzando la propria fisionomia. Qualche esempio? Per cercare di allungare le gambe, si potrebbe scegliere un modello a vita alta sottolineando il punto vita con una camicia legata o una cintura.

La gonna plissettata sta bene a chi è in cerca di un look romantico, indossando décolleté, pumps o slingback, ma anche – come detto prima – ankle boots e ballerine. Durante la stagione fredda, ad ogni modo, la scelta migliore è, forse, rappresentata dagli stivali al ginocchio per una allure senza tempo.