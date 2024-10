Come abbinare le décolleté: consigli da seguire tutto l’anno

Consigli su come abbinare le décolleté tutto l’anno, dai look più chic e raffinati a quelli più casual e sbarazzini!

Hai da poco acquistato le tue prime décolleté e non hai la minima idea di come indossarle se non durante una cerimonia. Dopo averle utilizzate per l’occasione, potresti continuare a sfoggiare le tue scarpe con il tacco eleganti anche in altre occasioni. Come abbinare le décolleté?

Ecco alcuni consigli di stile da seguire in base alle tendenze del momento. Indossare le tue décolleté diventerà il tuo trend preferito!

Décolleté, i look più belli da cui prendere ispirazione

Tutte dovrebbero avere almeno un paio di décolleté nell’armadio. Da tirare fuori nelle migliori occasioni, queste calzature raffinate possono essere sfoggiate anche su look casual e meno eleganti.

Scopri i consigli su come abbinarle al meglio senza commettere errori di stile!

Jeans di ogni modello

Skinny, a palazzo, boyfriend e chi più che na ha più ne metta, il denim in qualsiasi versione si sposa perfettamente con le décolleté!

Da indossare di giorno per un look casual chic, è perfetto per chi cerca un look da ufficio senza esagerare o per un aperitivo con le amiche. Concludi con un blazer oversize o un trench e il risultato sarà a dir poco eccezionale!

Tailleur

Se hai un completo di pantalone e blazer puoi renderlo ancora più chic indossando le décolleté della stessa tonalità o in contrasto con l’outfit. Il tailleur si sposa perfettamente con le décolleté, specialmente se hai necessità di trovare un look elegante e formale.

Mini, midi e maxi dress

I vestiti nel guardaroba non mancano mai, che sia estate o inverno sfoggiare un vestito con le décolleté è sempre molto elegante. Perfetto per il lavoro da ufficio o per un incontro importante, scegli un abito monocolore che metterà in risalto le tue scarpe con il tacco!

Giacca biker

Un must dell’autunno e della primavera, se vuoi indossare la tua giacca biker durante una serata con le amiche e vuoi creare quel mix elegante e sbarazzino, abbinalo alle tue décolleté preferite!

Abito formale ed elegante

Se sei stata invitata ad un matrimonio, probabilmente potresti aver rimediato un abito elegante e formale. Le décolleté sono le scarpe perfette per le cerimonie, specialmente se nel guardaroba hai una versione nude da poter abbinare sotto qualsiasi altra nuances.

Oltre alle classiche calzature con il tacco, dovresti avere nel guardaroba un paio di

e un modello dal tacco squadrato e più basso, così da privilegiarlo durante le occasioni meno formali!