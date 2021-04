Il blazer: il tipico “classico di tendenza” del mondo del fashion. La giacca, nata originariamente come capo d’abbigliamento maschile, è diventata negli anni un elemento irrinunciabile anche in quella femminile, soprattutto se declinata in tagli e colori particolari.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Da quando, poi, i designer hanno cominciato a ispirarsi e ad attingere a piene mani dalle tendenze degli anni ’80 e ’90, il blazer donna è tornato a essere il fulcro di ogni outfit glamour ben riuscito. Ecco allora qualche suggerimento su come abbinare un blazer donna sfruttando le più interessanti tendenze per la primavera-estate 2021.

Blazer e sneakers: lo stile sporty chic

Tra la frenesia della vita quotidiana e la calma piatta dello smartworking si inserisce lo stile sporty chic, cioè quel modo di abbinare capi sportivi ed eleganti per dar vita a look professionali ma anche confortevoli. Quale scelta migliore di un blazer abbinato a un paio di sneakers per ottenere questo risultato, allora?

L’abbinamento del blazer donna con capi di streetstyle come le scarpe da ginnastica o un paio di jeans piace in particolar modo alle celebrities e alle generazioni dei trenta e quaranta, ma è perfetto anche per le donne più mature che amano dare un tocco dinamico ai propri look.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Per un outfit al passo coi dettami della moda scegliete un blazer doppiopetto abbinato a una t-shirt sportiva e un paio di sneakers, preferibilmente modello platform e in colori pastello. Le sfumature chiare saranno perfette anche per la vostra giacca: scegliete un verde menta o il lilla per un blazer sagomato lungo e il vostro outfit sprizzerà “primavera” da tutti i pori!

Blazer uomo per la donna: ispirazione anni ‘90

Per un outfit di genere neutro si potrà sfruttare una giacca maschile oversize e abbinarla a un paio di jeans a vita alta modello boyfriend come piace fare a celebrity del calibro di Hailey Bieber o Bella Hadid. Il segreto sarà scegliere modelli di blazer con le spalline larghe, in colori non troppo accesi o fantasie a quadri e gessate, che trasmettano inequivocabilmente l’idea di “anni ’90”.

In alternativa ai jeans si può optare per un look dal gusto “gitano”, abbinando una gonna lunga, magari plissettata, a una giacca oversize maschile fermata in vita da una cintura. Per le scarpe la parola d’ordine è una: “flat”. I modelli bassi in stile Valentino, infatti, sono di tendenza ma, soprattutto, comodi.

Blazer donna: i look vedo-non vedo più sensuali

Veniamo ora ai suggerimenti per gli outfit con blazer donna più accattivanti. Tra le tendenze primavera estate 2021 più interessanti vi è l’uso dell’intimo a vista; abbinando una giacca, un reggiseno crop top e una gonna o un pantalone a vita alta realizzerete un outfit sensuale e adatto in particolare alle serate fuori.

Foto Getty Images | Christian Vierig

In alternativa si potrà optare per un abito-blazer: cioè una giacca lunga usata a mo’ di mini abito. Fate caso anche ai dettagli e agli accessori, indossando collane, orecchini o bracciali brillanti o applicando bottoni gioiello. Ultimi ma non ultimi i tacchi, irrinunciabili se volete personalizzare il vostro look con blazer e stupire con un tocco di aggressiva femminilità.