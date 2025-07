Questo è il blush che vorrai avere sempre nel tuo beauty case quest’estate

Protagonista della calda stagione è il blush color ciliegia, una tendenza dell’estate a cui sarà impossibile resistere. Per sfoggiare un look elegante, caldo, fresco e romantico basterà davvero poco: rimedia il blush color ciliegia del tuo brand preferito e realizzare un make up estivo semplice ma d’effetto.

Con un tocco di blush otterrai un look perfetto sia per il giorno che per la sera, specialmente se hai intenzione di mettere in risalto il make up!

Con l’arrivo delle alte temperature il make up si fa sempre più semplice e minimal. A causa del sudore, infatti, il make up potrebbe risultare più “pesante” sul viso, di conseguenza potrebbe anche avere durata breve. Sicuramente esistono i metodi per far durare il make up più a lungo, ma un make up leggero potrebbe aiutarti ad affrontare al meglio il caldo estivo.

Per evitare make up noiosi e troppo semplici, basta un piccolo gesto e tutto potrebbe cambiare. Il blush color ciliegia è protagonista assoluto di questa stagione, nuance che mette in risalto l’incarnato e lo rende più romantico e sensuale.

Blush color ciliegia, la tendenza make up da sfoggiare quest’estate

Il color ciliegia è la nuance protagonista della calda stagione. Non solo abiti e accessori, anche il make up si fa più colorato e romantico per l’estate 2025.

Per chi ama il color ciliegia e desidera sfoggiare un look di tendenza, potrà optare per il tanto amato blush. La nuance, però, potrebbe non stare bene a tutti gli incarnati. Ti consigliamo di applicare il blush color ciliegia quando avrai un viso più abbronzato, altrimenti cerca una sfumatura che possa andar bene con il tuo colore di base. Più avrai la pelle abbronzata, più il color ciliegia ti donerà.

In commercio puoi trovare tonalità più rosate da applicare sulle guance e ottenere un effetto “manga” tornano di moda da diverso tempo. Per quest’anno va anche di moda il sun kissed, ovvero l’effetto lasciato dal sole dopo l’abbronzatura: per ottenerlo ti basterà applicare una puntina di blush anche sul naso, otterrai un make up dolce e super romantico.

Il blush è un prodotto must have della stagione, proprio perché dona al viso un aspetto più sano e colorato, armonizza l’incarnato e lo rende più luminoso. Da applicare sempre dopo il fondotinta e il correttore.

Per mettere più in risalto questa tonalità, ti consigliamo un trucco labbra con lip-balm colorati idratanti. Scegli il color ciliegia e il risultato finale ti sorprenderà!