Fondotinta a lunga tenuta, il make up impeccabile da sfoggiare tutto il giorno senza ritocchi

Come far durare il fondotinta più a lungo? Scopri i segreti dei make up artist per un trucco impeccabile a lunga tenuta!

Applicare il make up e farlo durare a lungo è molto semplice. Se hai un fondotinta di qualità, sicuramente avrà una durata maggiore rispetto ad un prodotto economico e poco efficiente. Anche il miglior prodotto in assoluto, però, potrebbe non avere una lunga tenuta rispetto a quanto desiderato.

Se hai bisogno di applicare il trucco al mattino e farlo durare fino a sera, allora dovresti assolutamente seguire alcune beauty tips che ti permetteranno di sfoggiare un make up impeccabile per tutto il giorno.

Ecco, quindi, come poter far durare il fondotinta più a lungo senza dover necessariamente fare il ritocco durante il giorno!

Fondotinta, il make up duraturo per tutto il giorno

A causa del poco tempo a disposizione, ritoccare il make up potrebbe non essere uno step da prendere in considerazione. Nel proprio beauty case ovviamente i prodotti per il trucco non devono mai mancare, è importante però prevenire il problema e fare in modo che il make up sia a lunga tenuta tutto il giorno. Come fare?

Secondo le make up artist non deve assolutamente mancare una buona skincare mattutina. Prima di applicare il make up, quindi, è importante detergere il viso con un prodotto specifico e idratarlo o purificarlo con una crema specifica in base alla tipologia di cute da trattare.

Dopodiché, per poter controllare l’eccesso di sebo, specialmente per chi ha una pelle grassa anche a tendenza acneica, è importante applicare un primer. Quale prodotto utilizzare? Rimedia una cipria di qualità e vedrai che il risultato finale sarà completamente diverso. Applica la cipria prima del fondotinta, dopodiché stendi il fondotinta come tuo solito e coprilo nuovamente con altra cipria.

In questo modo il fondotinta durerà più a lungo soprattutto eviterai di avere un eccesso di sebo durante il giorno. La scelta del fondotinta gioca un ruolo molto importante, opta per un prodotto che riporti a dicitura a lunga durata e che sia soprattutto privo di oli nella formulazione.

Non è tutto, perché in commercio moltissimi brand di cosmetica propongono il prodotto must have da portare sempre con sé nel beauty case: lo spray fissante per il trucco così da avere un make up impeccabile per tutto il giorno!

Oltre al fondotinta, per far durare più a lungo anche altri prodotti come bronzer o illuminante, ti consigliamo di optare per prodotti in polvere rispetto a quelli liquidi o in crema. Per il resto del make up, opta per prodotti waterproof!