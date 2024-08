Basta mascara che cola, ecco i migliori prodotti di make up resistenti all’acqua: questi funzionano davvero

Duranta le giornate estive il make up da privilegiare deve essere fresco e leggero. Con le alte temperatura si può sudare più facilmente, di conseguenza un trucco sul viso troppo pesate potrebbe colare e addirittura rovinarsi nel giro di qualche ora. Ecco perché un make up nude effetto no-make up è l’ideale su cui puntare, specialmente per quanto riguarda il trucco occhi dovresti iniziare ad adottare alcune accortezze.

Se non ami uscire struccata ma desideri dare un tocco di luce al tuo viso, potresti puntare al trucco occhi e al trucco labbra. Per quanto riguarda il primo potresti aver bisogno di prodotti waterproof resistenti all’acqua, altrimenti il mascara potrebbe colarti molto facilmente. Inoltre, questo tipo di prodotto può tornarti utile anche nel caso in cui tu abbia in previsione di andare al mare o in piscina. A contatto con l’acqua il make up resterà impeccabile. Ecco i mascara waterproof da scegliere per quest’estate!

I prodotti wateproof migliori sul mercato sono proprio loro

Come prima cosa ti ricordiamo di prenderti cura del tuo viso con un’ottima skincare quotidiana. Quindi prima di procedere con il trucco detergi il viso, idratalo con una crema apposita e soprattutto proteggilo con una crema solare.

Prodotti make up waterproof per un trucco a lunga durata – Pourfemme.it

A questo punto puoi procedere con l’applicazione del make up. Quali prodotti privilegiare durante l’estate? Usare il trucco waterproof è molto semplice, ti suggeriamo però di acquistare uno struccante bifasico così da rimuoverlo con facilità la sera prima di andare a dormire.

Uno dei prodotti migliori arricchito da collagene, così da rendere le ciglia più forti e resistenti, è il mascara Too Faced Better Than Sex in versione waterproof. Lo puoi trovare online o nei negozi Sephora a meno di 40 euro. Per completare un trucco occhi potresti aver bisogno di rendere le sopracciglia più folte e piene con il make up. Ecco perché un mascara trasparente per fissare le sopracciglia è tutto quello di cui potresti aver bisogno, in versione waterproof durante l’estate sarà una vera e propria salvezza. Firmato L’Oréal Paris, il prodotto in questione è l’Unbelievabrow Top Coat Gel Sopracciglia.

Per un trucco occhi luminoso e ad alta tenuta potresti utilizzare l’eyeliner in gel waterproof firmato Chanel, il Calligraphie de Chanel da applicare con un apposito pennellino. Altrimenti, per rendere lo sguardo più intenso applica il matitone firmato Wycon Cosmetics dal nome Indelible Stick Eyeshadow.

Un altro ombretto super approvato anche da chi pratica sport costa meno di 4 euro ed è firmato Pupa. Si chiama Made to Last Waterproof Eyeshadow e lo trovi facilmente in qualsiasi negozio di cosmetica. Con questi prodotti il tuo trucco sarà resistente all’acqua e potrai sfoggiarlo anche in riva al mare!