Capelli grigi: 3 modi per valorizzarli e renderli il tuo punto di forza dopo i 40

“Ma quando ti farai una tinta?”, se hai i capelli grigi te lo sarai sentita dire diverse volte. Basta essere schiava delle tinte per capelli.

Te lo dico io: non è necessario. Avere i capelli grigi non è e non sarà mai sinonimo di trascuratezza. Tutto dipende dal modo in cui li curi e, te lo assicuro, se li sai portare sono molto ma molto eleganti.

Proprio per contribuire a sconfiggere questo pregiudizio, voglio consigliarti dei modi per valorizzare i tuoi capelli grigi. Vedrai che non crederai ai tuoi occhi e imparerai a piacerti ancora di più senza tinta, evitando spese inutili.

3 modi per valorizzare i capelli grigi e sentirti bella ed elegante

Sempre più donne over 40 e 50 scelgono di non nascondere i capelli grigi, ma di valorizzarli con stile. I capelli argentati comunicano autenticità, forza e fascino senza tempo. E con le giuste cure, possono diventare uno degli aspetti più eleganti del tuo look.

Tutto parte dal taglio. Un taglio definito mette in risalto la texture naturale e il colore. Tra le opzioni più vincenti c’è il bob scalato, che dona volume e leggerezza, oppure il pixie cut, grintoso, chic e facile da gestire.

Per chi non vuole rinunciare alla lunghezza, il lungo con frangia morbida è l’ideale: elegante ma con un twist moderno. Ogni tanto, prova anche un’acconciatura raccolta o delle onde morbide: il contrasto con l’argento dei capelli crea un effetto glamour sorprendente.

Il colore dei capelli influenza anche i colori che ti valorizzano di più. Con i capelli grigi, è meglio puntare su rossetti caldi o bordeaux, perfetti per dare luce al viso.

Da evitare invece i toni spenti come il beige, mentre sono ideali nuance decise come il blu navy, il rosso rubino o il bianco ottico.

Anche il make-up occhi può essere leggermente più definito, per compensare la minore differenza di contrasto tra capelli e incarnato. Cerca di evitare l’effetto “mascherone” e affidati al buonsenso, ti assicuro che il risultato sarà incredibile.

Come hai visto, ci sono diversi modi per valorizzare i capelli grigi e tingerli non deve essere assolutamente un imperativo. Avere i capelli di questo colore, nature, non è sinonimo di sciatteria e chi lo dice è solo vittima dei pregiudizi estetici (numerosissimi) della nostra società.

Al contrario, con pochi accorgimenti puoi trasformarli in una vera e propria icona di stile. Quindi, detto ciò, non ti resta che provare: disdici la prossima tinta e impara a valorizzare i tuoi bellissimi capelli grigi!