Alessio e Sonia M. si sono davvero lasciati a Temptation Island? C’è un indizio

Temptation Island è iniziato da pochissimo ma ha già conquistato il pubblico italiano. Ascolti record per la prima puntata della nuova edizione, che è risultata la più vista di sempre. Un successo straordinario per la trasmissione targata Maria De Filippi, una delle più attese ed acclamate dai telespettatori. Che, nel corso della prima puntata, hanno imparato a conoscere una coppia in particolare.

Una coppia che, stando a quanto è stato raccontato nel primo appuntamento, sarebbe già scoppiata. Sonia M. ha chiesto il falò di confronto anticipato al suo compagno Alessio, che però ha deciso di non presentarsi. La fidanzata, però, non ha cambiato idea e il ragazzo non avrà altra scelta che abbandonare il programma da solo. Storia finita definitivamente? Ecco cosa emerge dai social.

Temptation Island, Alessio e Sonia M. stanno ancora insieme dopo il programma?

La storia di Sonia M. e di Alessio è stata una delle più appassionanti della prima puntata di Temptation Island. Lei 48 anni, lui 39, stanno insieme da otto anni ma, a quanto pare, Alessio non è sicuro dei sentimenti che prova e cha sempre provato per la sua compagna. Nel programma, ha persino detto di averle chiesto di sposarlo per gratitudine e di provare un’attrazione nei confronti delle ragazze più giovani.

Sonia è rimasta più che delusa dalle parole del suo compagno e, senza voler perdere altro tempo, ha deciso di chiedere immediatamente un falò di confronto. Una decisione che Alessio ha preso malissimo, essendo intenzionato a viversi questa esperienza nel villaggio a pieno, considerandola “un’occasione che si è costruito”. Ma cosa è successo dopo il programma?

Va detto che, nelle anticipazioni riguardanti la prossima puntata, Filippo Bisciglia ha lasciato intendere che il viaggio nei sentimenti della coppia non è del tutto finito. Non si esclude, quindi, che Alessio possa aver deciso di tornare sui suoi passi ed incontrare la sua compagna. Quello che non è passato inosservato, però, è anche un dettaglio social, che potrebbe rappresentare un indizio sul futuro della coppia.

Come riporta Fanpage.it, mentre Alessio non segue più sui social Sonia, quest’ultima continua a farlo. Un particolare che potrebbe significare tutto o niente, ma, in un’epoca così social, non si esclude che possa esserci ancora una porta aperta. Al pubblico non resta che sintonizzarsi su Canale 5 tutti i giovedì, in prima serata, per scoprire tutte le novità direttamente dal villaggio delle tentazioni. Nelle prossima puntata interessanti novità anche su Flavio, il tentatore più amato del momento.