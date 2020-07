Come abbinare i jeans: consigli fashion per look trendy

Sapere come abbinare i jeans è una delle cose più importanti per una donna appassionata di moda. Evergreen dalla lunghissima storia alle spalle, i jeans sono a oggi protagonisti in tutte le collezioni di piccoli e grandi marchi di moda. Dai modelli chiari, stretti, in stile boyfriend più svasati, ai jeans a vita alta, total black, a zampa o corti sulla caviglia: per questo sapere come abbinarli senza sbagliare non è sempre facile.

Continua a leggere

Se ami i jeans non perdere l’articolo sui boyfriend jeans, come indossarli e a chi stanno bene

Continua a leggere

Vediamo insieme alcuni consigli fashion da non sottovalutare per la tendenza moda della primavera 2020.

Continua a leggere

Come abbinare i jeans chiari

Molto spesso noi donne ci chiediamo come abbinare i jeans chiari. I modelli in denim chiaro di questo tipo sono i più indossati soprattutto nel periodo della stagione estiva, ma andranno di moda già a partire da questa primavera 2020. Perfetti sotto t-shirt bianche con stampa colorata oppure con camicie leggere e di fantasia. I jeans chiari si sposano alla perfezione sia con le sneakers in nuance altrettanto chiare, che con le scarpe con il tacco dalla tonalità nude. Per i blazer e i capispalla è sempre meglio puntare su tinte tenui come il cipria, il turchese oppure il verde menta.

41

Come abbinare i jeans stretti

View this post on Instagram Sunday 💛💚 A post shared by Veronica (@veronicaferraro) on Feb 2, 2020 at 5:20am PST Continua a leggere Continua a leggere

Abbinare i jeans stretti è facilissimo se amate le scarpe con tacco alto, ma non solo. Le fashion blogger indossano gli skinny jeans con le dècolletès a punta per apparire ancora più alte e slanciate, soprattutto se color carne, coordinando maglioni oversize in inverno, camicie stampate e t-shirt più vivaci in estate. I jeans stretti possono essere facilmente indossati con gli stivali e gli stivaletti, ma anche con i sandali flat e le scarpe sportive.

Come abbinare i jeans neri

Nonostante l’arrivo della primavera, i jeans dalla nuance scura resteranno sempre uno dei must have nel guardaroba. Abbinare i jeans neri, quindi, non sarà poi così difficile, poiché il nero è un colore che si abbina molto facilmente. Perfetti con felpe, bluse e lupetti, per la bella stagione potrete indossarli con scarpe a punta dalle tonalità accese, come il rosso e il bianco, ma andranno bene anche con ballerine flat per un look ancora più chic. Con i jeans neri potrete sbizzarrirvi come meglio desiderate!

Come abbinare i jeans a vita alta

Imparare ad abbinare i jeans a vita alta è fondamentale, questo capo infatti è in grande ascesa negli ultmi anni. I jeans a vita alta dalla forma svasata si sposano alla perfezione con camicie e bluse, a tinta unita oppure stampate, ma danno il meglio di sé anche con i pullover a collo alto e i cappotti oversize lunghi in stile mannish. Per slanciare la figura abbinate stivaletti o stivali con tacco, o se volete puntate su calzature androgine come le stringate.

Come abbinare i jeans alla caviglia

La stagione estiva è sempre il momento perfetto per imparare ad abbinare i jeans alla caviglia, sia quelli con piega che quelli tagliati nella forma dei cropped pants. Le forme in stile boyfriend sono perfette per ottenere look sporty chic di carattere, i modelli aderenti si sposano bene con i crop top corti sull’ombelico e le bluse nella stessa forma. I jeans skinny corti sulla caviglia sono perfetti con i sandali, ma anche con gli ankle boots con tacco e gli stivaletti in inverno.

Come abbinare i jeans bianchi

I jeans bianchi oramai sono un evergreen da indossare e sfoggiare con stile tutto l’anno. Ma come abbinare i jeans bianchi a partire già da questa primavera 2020? Anche il bianco è un colore che si sposa perfettamente con qualsiasi nuance, purché sia coerente con il tipo di look scelto. Se, ad esempio, volete optare per un outfit elegante, la coppia vincitrice sarà senza ombra di dubbio il black and white. Ma anche con felpe, sneakers bianche e t-shirt stampate riuscirete a renderli ancora più glamour!

Come abbinare i jeans larghi

Sempre più di moda i jeans larghi, specialmente quelli a zampa di elefante. Possono diventare il capo must di un outfit elegante, così come possono essere i protagonisti di un look ribelle e alla moda. Perfetti con bluse e camicie, purché non siano oversize. Infatti, il consiglio delle fashion influencer è abbinare i jeans larghi con top crop per un look ancora più bello. Anche per quanto riguarda le scarpe c’è l’imbarazzo della scelta: dagli ankle boots al tacco, dalle sneakers alle flat shoes.