Jeans skinny: cosa sono, a chi stanno bene e come abbinarli

Versatili, comodi e senza tempo, gli skinny jeans sono nuovamente di tendenza, sebbene – in fondo in fondo – non siano mai veramente usciti di scena. Si tratta di un capo di abbigliamento che non può mancare dall’armadio di una donna. Questi pantaloni hanno stile e sono perfetti per qualunque tipo di outfit, formale o elegante che sia.

Si adattano, quindi, a diverse occasioni valorizzando, al tempo stesso, la silhouette. Scopriamo a chi stanno bene gli skinny jeans e come abbinarli al meglio. Amati dalle donne di tutte le età, jeans attillati a vita alta o bassa, con strappi o senza, hanno fatto la loro comparsa in tutte le collezioni più fashion.

Jeans skinny, cosa sono e a chi stanno bene

Se vi state chiedendo cosa sono gli jeans skinny, parliamo di pantaloni elasticizzati in denim molto aderenti (anche per un look total denim). Il significato del termine “jeans skinny“? “Skinny” in inglese sta per “magro“, “secco“, ma non fatevi ingannare: sebbene si tratti di jeans talmente aderenti da nascondere poco, non sono pensati solo per le magre. A chi stanno bene gli jeans skinny, quindi? Per ovvie ragioni, chi ha un fisico slanciato e magro ne viene valorizzato, ma anche le donne dal fisico più morbido possono indossarli, avendo cura di abbinarli ai capi giusti.

Gli jeans skinny adatti per le basse sono quelli corti che, mostrando la caviglia, fanno apparire le gambe più lunghe, soprattutto se abbinati a scarpe con tacco. Scegliere i jeans adatti al proprio fisico non è sempre facile. Quali sono, per esempio, i jeans adatti per cosce grosse? I jeans skinny da preferire in questi casi sono quelli a vita alta senza tasche anteriori, che possono appesantire la forma dei fianchi, ma vediamo insieme come coordinarli al resto del look.

Gli abbinamenti per i jeans skinny

I modelli di jeans skinny attillati, che fanno un bel sedere, sono tanti: linee come quelle di pantaloni Liu Jo hanno introdotto, tra le altre novità, le versioni push-up pensate proprio per questo scopo. A chi ha un fisico lineare, sono consigliabili abbinamenti per i jeans skinny con crop top corti, maglie aderenti e giacche corte.

Come fare quando si ha un fisico più morbido e si vogliono indossare i jeans skinny? Semplice! Scegliete jeans skinny a vita alta e abbinateli a top svasati sul punto vita e sulle gambe e, in inverno, preferite cappotti a trapezio dallo stile bon ton, ma meglio se più stretti sotto il petto e mai in forme oversize.

Con quali scarpe indossare i jeans skinny

Se vi state chiedendo con quali scarpe indossare i jeans skinny, sappiate che dipende molto dal modello e dalla stagione. Per la loro forma stretta alla caviglia, i jeans skinny stanno benissimo con stivali e stivaletti in inverno e in autunno, ad esempio.

Mentre, in primavera e in estate, potrete abbinarli a sandali bassi e capi etnici, a ballerine e top più bon ton come quelli con colletto a Peter Pan, ma anche con sandali con tacco e décolleté eleganti.

Le marche di jeans skinny da non perdere

Tante le marche che realizzano jeans skinny di tendenza. I jeans skinny strappati fanno capolino ogni anno nelle collezioni di griffe giovanili come Bershka e Stradivarius, mentre i jeans skinny Zara a vita alta o bassa sono declinati in lavaggi chiari o scuri, a seconda della stagione.

Ai jeans skinny con strappi brand come Benetton e Dr Denim alternano forme più classiche anche senza tasche e cuciture a vista, ma troverete tantissimi jeans skinny su Amazon, Zalando e negli altri e-shop più famosi. Qual è il modello più adatto a voi?