I tuoi look autunnali e invernali non saranno mai noiosi con gli stivali di tendenza

Sono la calzatura più amata dell’autunno inverno, è così gettonata che è entrata a far parte anche delle tendenze estate degli ultimi anni: stiamo parlando degli stivali, la scarpa che rende qualsiasi look più cool e alla moda. Quali sono le tendenze in fatto di stivali per il prossimo autunno inverno 2024?

Gli stivali si indossano per un look da giorno o per un outfit più elegante da sera, è possibile scegliere il modello di stivali in base al look che si desidera ottenere. Ecco quali sono i must have della fredda stagione che amerai senza ombra di dubbio!

Gli stivali più belli dell’autunno inverno 2024 sono proprio loro

Tra le nuances più gettonate impossibile non citare il contrasto nero e dorato e il brown in tutte le sue sfumature. Dopo aver scoperto quali sono gli stivali più cool della mezza stagione, ovvero quella autunnale, bisogna capire quali saranno le scarpe che potrai indossare già da ora e che andranno bene anche per tutta la stagione invernale.

Un tuffo negli anni Novanta con gli stivali che arrivano fin sopra il ginocchio, il modello indossato con mini dress e mini gonne entra a far parte delle tendenze del prossimo inverno.

Da indossare, quindi, con collant pesanti o, per le più coraggiose, direttamente a contatto con la pelle. Da privilegiare il modello in camoscio per rimanere al caldo e soprattutto per ottenere un look casual perfetto da indossare di giorno.

La punta quadrata è stata al centro dell’attenzione sulle passerelle della Fashion Week, se vuoi rimanere al passo con la moda, quindi, dovrai avere un paio di stivali di questo tipo nel tuo armadio.

Se preferisci azzardare con un tocco di eleganza in più, punta agli stivali in pelle total black con nuance in contrasto. Da indossare nella versione classica con tacco non eccessivamente alto ma squadrato, lo stivale torna ad abbracciare uno stile minimal e adatto ad ogni stile. Anche la punta e il tacco a spillo sono due dettagli che prenderanno sempre più piede nella moda inverno 2024.

Nonostante le tonalità scure siano messe in primo piano, anche la fantasia animalier si fa notare nei look autunnali e invernali. Per un outfit ancora più deciso e sbarazzino, scegli gli stivali pitonati completamente neri. Da indossare su gonne, pantaloni, jeans e dress di ogni tipo, non perdere i look che andranno di moda il prossimo autunno inverno!