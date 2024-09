Tremate, le ragazze con gli stivali son tornate: i più belli dell’autunno da accaparrarsi subito

Con il mese di settembre arrivano anche le nuove tendenze della mezza stagione. L’autunno è uno dei periodi più belli in cui poter iniziare a sfoggiare look dai colori autunnali con accessori dalle nuances che ricordano i colori della terra. Metti via sandali e scarpe aperte, lascia spazio ai primi stivali di stagione che potrai indossare fino alla prossima primavera.

Sempre più calde e romantiche le tonalità utilizzate per i look autunnali, ma quali sono i modelli di stivali più belli da poter indossare a partire dal prossimo mese? Non appena le temperature scenderanno, rendi i tuoi look ancora più chic e originali con la scarpa giusta!

Gli stivali più belli dell’autunno 2024 da non perdere

Dopo aver acquistato il jeans più bello per l’autunno 2024, è giunto il momento di mettere nel guardaroba anche i modelli di stivali più belli della stagione.

Tornano di moda gli stivali al ginocchio, un richiamo alla moda anni Novanta che ancora oggi conquista i look autunnali e invernali per un tocco chic a cui è impossibile resistere. Con o senza tacco, sono una scarpa versatile da indossare in più occasioni, anche per un look da ufficio. Da privilegiare i modelli con gambale largo, una moda dell’autunno che prenderà sempre più piede anche nel periodo invernale.

I classici stivali in pelle, definiti in stile “equitazione” sono uno dei modelli su cui puntare per quest’autunno. Semplici ma d’effetto, puoi indossarli su jeans skinny, abiti midi, lunghi o gonne in denim. Le nuances più gettonate sono senza ombra di dubbio il total black con contrasti dorati e le sfumature di marrone.

I texani tornano alla ribalta, sono stati di tendenza per tutto lo scorso anno e sono pronti a conquistare il guardaroba delle fashion lover anche quest’autunno 2024. Un modello originale che ti permette di personalizzare il look dando un tocco di stile all’intero outfit. Gonne larghe, shorts a vita alta e anche camicie dal taglio over, i texani sono degli stivali che stanno bene su tutto se l’obiettivo è ottenere un look casual dal tocco chic.

Il modello Chelsea è nuovamente tra le tendenze della mezza stagione. Per un look pratico, comodo e allo stesso tempo di tendenza, questo è il modello di scarpe da indossare. Perfette per un look da giorno, la versione total black è sicuramente il modello più gettonato del momento da non farsi scappare!