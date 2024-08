Altro che pelle, in autunno tutte con la gonna di jeans: è il trend più sfizioso di fine 2024

Bentornati anni Novanta! Anche in autunno prosegue il trend delle gonne di jeans: come abbinarle al meglio.

Lunga, corta, midi o mini, dalle sfilate allo street style quest’anno la gonna è stata la vera protagonista di stile ed è facile intuire che questo trend non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Anche per l’autunno sarà bene tenere sempre una gonna a portata di mano nell’armadio, ma attenzione al tessuto: quest’anno il cupro non sarà l’unico tessuto protagonista della moda stagionale. A fargli compagnia, spodestando la sempre verde pelle arriva il denim.

Con un filo continuo che va avanti dagli anni Settatanta, le gonne in denim si confermano un timeless piece da avere sempre nell’armadio per creare look casual o ricercato.

Come rendere la gonna jeans protagonista del look

La gonna di jeans si conferma anche per l’autunno 2024 un vero passe-partout da avere nel guardaroba o da mettere in valigia per un weekend fuori porta. Comoda e versatile, si presta alla creazione di numerosi look: dai più casual, perfetti per tutti i giorni, a quelli più studiati e chic, da sfoggiare anche per un’uscita serale.

Per chi ha voglia di sfoggiare un look romantico ma al tempo stesso sbarazzino, la scelta perfetta è quella di utilizzare la gonna in demin come punto focale dell’outfit: una gonna a vita alta, di lunghezza midi, potrebbe essere la soluzione migliore, fascia la figura e mette in risalto le curve. Per un tocco parigino si potrebbe abbinare a una polo a strisce bianche e rosse e a un paio di ballerine, eleganti ma al tempo stesso comode.

Pensando a un look da ufficio casual e di impatto, la scelta migliore è abbinare una gonna lunga in tessuto denim a dei biker boot in contrasto con la camicia, possibilmente bianca, e il blazer ben strutturato. Questo look si presta anche a una modifica dell’ultimo minuto, così da trasformarsi in un look perfetto per l’aperitivo post ufficio. Via il blazer e giochiamo con la camicia: basterà aprire gli ultimi bottoni e inserire uno dei due lembi nella gonna, lasciando l’altro cadere sul tessuto morbido.

Le prime previsioni fanno ben sperare sull’autunno, almeno fino a stagione inoltrata sarà possibile indossare la gonna senza calze. Questo ci aiuta a creare un look da sera, trendy e dinamico. La gonna in jeans, questa volta corta, andrà abbinata a un body aderente e a un paio di slingback tono su tono. A dare all’outfit un’aria più sbarazzina ci penseranno gli accessori: cintura a stringere la vita e una borsa con manico in bambù, un trend dell’estate da portare con noi anche per questo autunno.