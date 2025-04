La beauty routine con gli oli vegetali potrebbe fare la differenza. Scopri come utilizzarli senza sbagliare

Per il benessere della pelle del corpo e del viso, gli oli vegetali possono tornare molto utili. Come utilizzarli nella beauty routine? Prima di tutto è importante capire quali sono gli oli vegetali.

Utilizzati perlopiù in cucina, gli oli vegetali più comuni, specialmente nel nostro paese, sono l’olio di girale, l’olio arachidi e il famosissimo olio di oliva. Non solo: in cucina è possibile trovare anche l’olio di lino, ricco di acidi grassi omgea 3, essenziali per la salute cardiovascolare, e l’olio di cocco, da consumare con moderazione a causa del suo alto contenuto di grassi saturi.

Tutti questi oli, però, non vengono adoperati solo per la realizzazione di pietanze sfiziose, ma anche per la cura del corpo e della pelle. Scopriamo insieme come poterli usare nella beauty routine!

Oli vegetali nella beauty routine: come usarli

Gli oli vegetali possono essere usati con moderazione nella skincare della pelle e nella hair care routine. Donano elasticità alla pelle rendendola anche più morbida e liscia, perfetti quindi per arricchire la beauty routine.

Non dovranno, quindi, essere gli unici prodotti da utilizzare, bensì dovranno accompagnare prodotti specifici per la tipologia di pelle da trattare.

L’olio di oliva, ad esempio, viene utilizzato spesso per la cura della pelle del corpo e del viso. Ricco di nutrienti e idratante, rende la pelle lisca, morbida e levigata. Non perdere i 10 usi cosmetici dell’olio di oliva per la cura della pelle e dei capelli.

Puoi, quindi, arricchire la tua crema idratante con una punta di olio vegetale. In questo modo otterrai un prodotto ancora più nutriente, perfetto per una pelle secca.

Indipendentemente dalla tipologia di pelle, puoi usare un olio vegetale per struccare il viso. Il più consigliato è l’olio di cocco, perfetto per rimuovere anche il trucco waterproof. Scopri le 3 regole per struccarsi correttamente!

Ti basterà versare qualche goccia di olio sulle mani e iniziare a massaggiare occhi e viso. Il trucco colerà del tutto, quindi risciacqua con il classico detergente e procedi con gli step successivi previsti nella tua skincare.

Al termine della tua skincare, puoi anche applicare l’olio come tonico su tutto il viso da lasciar agire per tutta la notte. Se hai la pelle delicata, ti consigliamo di combinarlo con un siero o un prodotto specifico per la notte.

Puoi anche usare l’olio vegetale per la cura dei tuoi capelli: crea un impacco sui capelli umidi e lascia in posa il prodotto per almeno 30 – 35 minuti. Procedi poi con il lavaggio dei capelli con i prodotti che usi solitamente.