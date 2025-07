3 costumi da bagno per donne plus size che camuffano pancetta e cosce e valorizzano il tuo corpo

Chi ha detto che i costumi per donne plus size debbano essere per forza brutti o coprirti da capo a piedi (si fa per dire)? Se si hanno un po’ di chili di troppo non bisogna rinunciare al costume da bagno o comunque ad un bel costume da bagno.

Molte credono di doversi nascondere ma non è così. Mai. La parola chiave è sempre e comunque valorizzare ciò che si ha.

È proprio quello che ti permettono di fare i costumi di cui ti parlerò a breve. L’importante è sceglierlo in base alle proprie forme, perché esistono dei costumi taglie forti che ti faranno sentire una dea.

Esistono dei modelli adattissimi alle donne con qualche chiletto di troppo. Te lo assicuro, spesso sono anche modelli molto belli, basta saper scegliere. Cominciamo un viaggio in questo mondo.

3 costumi da bagno per donne plus size: chic e che valorizzano i punti giusti

L’estate è il momento perfetto per sentirsi libere, leggere e soprattutto a proprio agio con il proprio corpo. Per le donne plus size, scegliere il costume da bagno giusto può fare la differenza tra il sentirsi nascoste o davvero valorizzate.

La buona notizia? Oggi il mercato offre opzioni bellissime, studiate per abbracciare ogni forma, camuffare eventuali punti critici come pancetta e cosce, e mettere in risalto le curve nel modo più elegante possibile.

Il tankini è il perfetto compromesso tra comfort e stile. Composto da una canotta e uno slip, questo tipo di costume copre bene la zona dell’addome, camuffando eventuale pancetta grazie a tessuti contenitivi e linee fluide.

Scegli modelli con arricciature laterali o drappeggi sulla pancia: queste finiture aiutano a creare un effetto snellente e visivamente armonioso. Alcuni tankini includono anche un reggiseno interno con ferretto per sostenere il seno e definire il décolleté.

Chi ha detto che il bikini è solo per taglie piccole? Un bikini ben scelto può valorizzare anche i corpi con qualche chiletto di troppo. I modelli con slip a vita alta coprono bene l’addome, mentre il top strutturato (meglio se a balconcino o con spalline regolabili) sostiene e valorizza il seno.

Alcuni slip a vita alta sono dotati di inserti contenitivi che appiattiscono la pancia senza stringere. Il risultato? Un pancino quasi piatto.

Un costume intero ben strutturato può fare miracoli. I modelli con scollo a V allungano otticamente il collo e mettono in risalto il décolleté senza essere eccessivi.

Se il costume è dotato di cuciture strategiche o fasce modellanti nella zona della pancia e dei fianchi, riesce a contenere le rotondità e valorizzare il punto vita.

Un altro segreto? Colori scuri e stampe verticali fanno un vero miracolo. Mi ringrazierai.