5 costumi che ti faranno sentire una dea nel tuo fisico curvy

È una scomoda realtà, ma purtroppo sempre di realtà si tratta: non è affatto facile per coloro che vantano floride forme sentirsi al posto giusto tra i canoni irreali che popolano società, tanto meno riuscire a percepire obiettivamente la propria, personale bellezza. Con l’avvicinarsi della prova costume, poi, diventa ancora più importante saper scegliere il costume giusto in base alle proprie forme, in modo da poter non solo, addirittura, sentirsi comode e sicure di sé, ma anche imparando ad esaltare un fisico curvy come merita!

Se è vero e sacrosanto quanto detto sopra, è vero anche che, da qualche tempo, qualcosa sta cambiando: siamo nell’era della body positivity, l’era in cui il concetto di inclusività è finalmente entrato a far parte, oltre che nelle nostre menti, persino nel mondo della moda.

A sfilare, con passo deciso, sono anche meravigliose modelle curvy, non più a fare da timide spettatrici allo show: fisicità diverse, egualmente splendide, calcano insieme le passerelle come specchio della società a cui tutti aspiriamo.

Ma passiamo ora ai costumi perfetti per celebrare la bellezza giunonica: ecco la nostra selezione dei 5 modelli per taglie forti più stilosi in circolazione!

Costume intero con drappeggio e dettaglio di spalline a catena, classy e sensuale

Foto Shein

Costumi interi come questo detengono il merito del successone di tale modello, grande riconferma di stile per questa prossima estate. Quello poco sopra è una delle proposte di Shein: il generoso scollo a cuore è ottimale per incorniciare un prosperoso decolleté valorizzandolo, esattamente come il drappeggio che si propaga per tutto il tessuto del costume, le cui pieghe mascherano strategicamente pancia e fianchi.

Punto forte? Sicuramente le spalline impreziosite dalla catena dorata, dettaglio di grande tendenza per la moda attuale.

Bikini in stampa psichedelica e pareo abbinato, il più cool del momento

Foto Shein

Abbiamo già visto in occasione della nuova collezione swimwear di Bershka come la stampa psichedelica abbia fatto il suo ritorno, tingendo i costumi dell’estate 2022 con i colori dell’allegria. Se siete tra le fan sfegatate di tale trend, allora non potrete non amare questo bikini:

Shein propone questa volta un due pezzi, caratterizzato da lacci regolabili che rendono facile l’adattabilità ad ogni fisico. Dulcis in fundo la combo al copricostume più stiloso di sempre: come indossare il pareo? Ecco la risposta che cercavi!

Bikini color cielo a vita alta con cerchi in metallo, sono questi i dettagli che adoriamo

Foto Shein

L’azzurro cielo -terso- sarà senz’altro una delle nuance cardine dell’estate 2022, vitale, frizzante e in pendant con la stagione. I cerchi dorati metallici del due pezzi di Shein ricordano i modelli della nuova collezione costumi Calzedonia, dettaglio in grado di sprigionare discreta luce. Il tessuto è a costine e lo scollo a V, proprio come lo slip a vita alta.

Costume intero rosso scollato, per essere la vera diva della spiaggia

Foto Kiabi

Se sognate da sempre di essere la nuova Casey Jean Parker –alias Pamela Anderson– della spiaggia, ecco un’alternativa sensualissima di Kiabi: il costume intero offre un profondo scollo sul petto -insomma, mettiamo in mostra quel che madre natura ha donato, giusto?- segnato dalla fascia larga al di sotto.

La tonalità è un bellissimo punto di rosso, che certo non lascerà, chi lo indossa, passare inosservata. Un po’ come quello tra la selezione dei costumi da bagno H&M per l’estate 2022!

Costume intero blu a pois, trendy e divertente

Foto Kiabi

L’eterno fascino del retrò è tutto racchiuso in questo costume intero Kiabi in fantasia pois, il quale si distingue per le increspature poste nell’area decolleté. I pois bianchi su sfondo blu profondo riportano alla mente l’intramontabile stile pin-up -anticipato dalla recente New York Fashion Week– mentre le spalline piuttosto larghe danno sostegno al seno.

Inutile mettere l’accento su quanto, tali modelli, possano mostrare il loro meglio a look da spiaggia completato: vestiti lunghi estivi, pareo e kaftani, ve n’è per tutti i gusti! Da accompagnare rigorosamente con i sandali e le ciabatte per il mare più cool dell’estate, si intende.

E allora dicci, hai individuato, tra questi, il costume che speravi di trovare?