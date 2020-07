Spesso in estate ci chiediamo come indossare il pareo, ecco quindi alcuni consigli per il mare da applicare in spiaggia. Nel settore del beachwear il pareo ha un posto di primo piano, un capo d’abbigliamento senza il quale i nostri look in spiaggia non possono considerarsi completi, per questo tutti i brand più fashion propongono ogni anno versioni molto interessanti ispirati alle fantasie dei costumi da bagno, bikini o interi, più trendy. Ma come indossare al meglio il pareo? Ecco alcuni consigli utili da tenere a mente.

Come indossare un pareo con spalline o bretelle

Come indossare un pareo con spalline o bretelle? Alle versioni più classiche a forma di abito in commercio, si alternano negli ultimi anni varianti più caratteristiche da intrecciare lungo il corpo, in che modo? Cominciate indossando la prima bretella su una spalla, poi avvolgete il resto del tessuto nella parte posteriore del corpo e portate la seconda bretella sull’altra spalla.

Indossare il pareo con buco

Come indossare il pareo con buco di questo tipo? Un altro capo d’abbigliamento del catalogo estivo che sta conquistando sempre di più le fashion addicted. Ma qual è il modo migliore per sfoggiarlo con stile? Avvolgetevi nel pareo in modo che il buco resti centrale sul petto, poi fate passare le due estremità all’interno del buco e legatele intorno al collo… ed ecco che il gioco è fatto! Basta davvero poco per ottenere un look da spiaggia très chic.

Come indossare il pareo lungo

Il pareo si trova nelle collezioni di beachwear in tante versioni, da quelle a tinta unita a quelle stampate, creazioni vivaci che aiutano a valorizzare la silhouette e aggiungono un tocco più chic al nostro outfit da spiaggia.

Ma a prescindere dal tipo di fantasie in cui lo scegliate, questo capo può essere indossato in tanti modi diversi, a seconda che preferiate uno stile più classico o più sbarazzino. Il metodo tradizionale per mettere il pareo è quello di annodarlo come una gonna lungo il fianco. Per indossare il pareo a gonna, vi basterà semplicemente legare le estremità su uno dei fianchi per ottenere uno spacco seducente lungo la gamba.

Come mettere il pareo a vestito

Mettere il pareo a vestito è molto semplice, con un solo gesto potrete ottenere un outfit da spiaggia completo. Dovrete solo avvolgervi nel pareo e legare le estremità dietro il collo. In alternativa potrete anche avvolgere gli angoli su se stessi e ottenere così un effetto treccia. Per indossare il pareo indiano a mo’ di abito monospalla, mettetelo in modo da ottenere un angolo dietro la schiena, fatelo passare su una spalla e incrociatelo con l’altro che invece sarà servito a circondare il petto. Con un po’ di fantasia, il pareo può trasformarsi in tanti capi diversi, persino in un abito stile impero se fissato sulle coppe del bikini.

