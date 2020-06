Costumi interi per tutti i gusti! Nulla da togliere al bikini, ma il costume intero sembrerebbe essere ancora più glamour ed elegante, perfetto per affrontare un estate all’insegna dello stile. Per quest’anno, i costumi interi si indossano non solo in spiaggia, ma anche come body da sfoggiare per le vie della città accompagnato da jeans a vita alta o pantalone di qualsiasi modello. Ecco perché i dettagli fanno la differenza: dal pizzo per uno stile raffinato, al modello con volant e pompon con spalle scoperte, scopriamo insieme i costumi interi da donna più belli della calda stagione!

Costume intero: i colori della stagione

Sarà un’estate diversa dal solito, ma lo stile non tenderà a mancare. Ecco perché il costume intero rappresenta un’acquisto perfetto: proprio come abbiamo detto poco fa, può essere indossato in spiaggia ma anche come body per uscire.

I colori di tendenza, secondo le collezioni di moda più amate dalle fashion addicted, sono senza ombra di dubbio le tonalità pastello, il total white e il rosso passione. Quest’ultimo lo troviamo proprio nella collezione lanciata da Paola Turani per quest’estate 2020: un costume intero raffinato caratterizzato da volant sulle spalle e una scollatura sensuale. Se state cercando un costume intero rosso, la soluzione potrebbe essere quella di Tezenis: con balze e super glam!

Non manca, ovviamente, la nuance dell’anno: il blu è uno dei colori più eleganti che ci sia, perfetto per uno stile très chic da sfoggiare durante la calda stagione. Le collezioni più chic propongono pezzi con scollature sensuali e dal tocco particolare. Per chi, invece, desidera mettere in risalto l’abbronzatura, il total white è sicuramente uno dei colori da privilegiare. Le collezioni dei costumi interi del 2020 vantano modelli con nodi, colori in contrasto, laccetti sul davanti e scolli profondi con volant e frange. Se cercate look romantici i costumi interi Calzedonia fanno al caso vostro!

Le fantasie più belle per l’estate: i costumi interi delle collezioni di moda

Per uno stile più sportivo ma allo stesso tempo di classe, è possibile fare riferimento a modelli pratici e d’effetto. Tra le fantasie di tendenza spicca, anche per quest’anno, la stampa pitone: una delle più glamour della stagione perché dona sensualità e un tocco femminile e ribelle. I brand lo hanno reso protagonista di modelli con scollature sul davanti e con piccoli dettagli glamour.

Via libera con le fantasie, perché per quest’estate ci sarà da scatenarsi! Stampe a righe, a pois fino ad arrivare alle fantasie tropicali e fiori esotici. Anche qui le tonalità sono vivaci e in contrasto tra di loro. Se siete in cerca di costumi interi con fantasie, non potete perdervi il catalogo Golden Point!

I costumi da bagno interi neri: il total black per l’estate 2020

Il total black è indiscutibilmente uno dei protagonisti della calda stagione: nonostante sia un colore sconsigliato da indossare sotto il sole, lo vediamo spiccare tra le tendenze dei costumi da bagno interi 2020. Infatti, oltre ad essere un colore che si sposa perfettamente con tutto, trasmette sensualità ed eleganza, anche in spiaggia. Un bellissimo costume intero nero e super sexy è quello che propone quest’anno Yamamay nella sua collezione.

Lo troviamo in mille versioni, dalla più semplice alla più elaborata con volant e scollature particolari. Una delle più belle è lo scollo alla bardot, anche se per quest’estate conquista un posto tra i trend los collo profondo a V, perfetto per chi vanta una taglia non eccessivamente grande di seno. Se decidete di indossarlo come body, abbinatelo ad un pantalone bianco a palazzo e uno dei sandali estivi di tendenza!