Sole, mare, spiaggia e cocktail freschi e dissetanti: l’estate è ufficialmente iniziata. Oltre agli abitini estivi, magari con fantasie floreali e iper colorati, e alle borse in paglia, perfette sia per le giornate in spiaggia che per la città, non possono assolutamente mancare le ciabatte mare.

Comode, pratiche e adatte a diverse occasioni, le ciabatte mare sono perfette da indossare durante le giornate più calde non solo per andare nella vostra spiaggia preferite, ma anche per una passeggiata in città.

La nostra “influencer di fiducia”, Chiara Ferragni, non ha solo sdoganato le ciabatte mare con il calzino, ma anche le Crocs, brutte ma decisamente iper comode.

Ciabatte mare: i modelli più cool per l’estate 2021

Ecco quindi la nostra selezione di ciabatte mare per l’estate 2021, da acquistare in un click o da cui prendere ispirazione per le vostre sessioni di shopping selvaggio.

Asos Desig, ciabatte mare Freya

Partiamo subito con il più classico dei modelli di ciabatta mare: quello a fascia. Abbiamo quindi selezionato quello proposto da Asos Design con tomaia in gomma color nude, adatta a tutti i giorni e super comoda, con pianta del piede sagomata e suola scolpita.

Foto Asos | Freya – Slider da piscina beige

Daijia, ciabatte in gomma

Pratiche, comodissime e disponibili in tantissimi colori, le ciabatte mare proposte da Daijia sono realizzate in schiuma EVA super spessa per fornire ammortizzazione e supporto al piede. Inoltre, queste ciabatte sono antiscivolo e, quindi, potrete utilizzarle per uscire, abbinate ad un jeans leggero e una t-shirt semplice, o anche per stare in casa ed essere, comunque, super glamour.

Foto Amazon | Ciabatte morbide

Havaianas, modello slim

In una selezione che si rispetti di ciabatte mare non possono assolutamente mancare le Havaianas, le calzature estive per eccellenza. Perfette per la spiaggia e la città, grazie alle tantissime fantasie e colori disponibili, vi proponiamo il modello Slim, la versione più fine realizzata appositamente per il pubblico femminile, in diverse colorazioni e con suola in gomma, comoda e leggera, resistente al calore e all’acqua.

Foto Havainas | Ciabatte slim

H&M, ciabatte mare in diverse colorazioni

L’aspetto che rende irresistibili le ciabatte mare di H&M è il colore. Queste calzature, infatti, sono disponibili in diversi colori pop e tinte pastello. Inoltre, sono caratterizzate da una alta fascia imbottita sul piede e suola preformata antiscivolo in schiuma di alghe Bloom.

Foto H&M | Ciabatte da spiaggia

Reserved, ciabatte con fibia decorativa

Chiudiamo la nostra selezione di ciabatte per il mare con il modello proposto da Reserved, in color beige con fibie in argento che ricordano molto il classico modello Birkenstock. Queste calzature sono realizzate in 100% EVA, materiale ecosostenibile e quindi attento all’ambiente. Insomma, una scelta green per i vostri piedi.