Ecco finalmente lo scorcio d’estate che aspettavamo immortalato dalla nuova collezione moda mare di Zara: i costumi da bagno di quest’anno si distinguono per un’impronta vintage, i cui contorni sono delineati da cut out anni ’80, i colori sono quelli della palette frizzante degli ultimi tempi, in testa il blu elettrico ed il verde prato, dai tagli minimal ma estremamente attuali. Quelli di Zara sono costumi da bagno anche esuberanti nella loro semplicità, caratterizzati da forme basic e femminili allo stesso tempo, i quali offrono la loro versione della moda del momento. Ecco l’anteprima disponibile sul sito ufficiale del brand con alcuni dei modelli più rappresentativi.

Non è mai troppo presto per parlare d’estate: qualcuno dice che sia uno stato d’animo e, se ciò fosse vero, allora sarebbe di certo quello della gioia più spensierata. Appare perciò subito maggiormente limpido il motivo di tanta fretta quando si tratta di scovare nuovi modelli di tendenza, a maggior ragione se la moda è quella del momento: allegra, eccentrica, colorata.

La ricerca e poi l’acquisto di un nuovo costume da mare è il modo migliore per prepararsi in vista dell’estate, in quanto equivale a sognare ad occhi aperti! Proprio come per il catalogo della nuova collezione Zara abbigliamento, abbiamo quindi pensato di stilare una classifica con i 5 modelli irrinunciabili tra i nuovi arrivi.

Costume nero cut out, classico ma contemporaneo

Foto Zara

Iniziamo con il classico costume nero intero che tanto classico poi non è: quello in foto è caratterizzato da arricciature e cut out posizionati ad arte nella zona decolleté, con scollo a V e spalline sottili regolabili.

Già la scorsa estate avevamo visto bikini cut-out letteralmente popolare le spiagge, complice l’ossessione della trendsetter Chiara Ferragni per questi. Pare che quest’anno le tendenze abbiano lo stesso destino! Come vedremo per la nuova collezione moda mare di Zara, il dettaglio cut out resterà in auge per un altro bel po’ di tempo.

Il verde sarà cool anche in spiaggia: costume verde con cut out

Foto Zara

Ecco come il verde così “on trend” cavalcherà l’onda della moda estiva, scendendo in campo anche in spiaggia: con questo meraviglioso modello intero di Zara verde prato, sempre ricco di cut out ed arricciature. Semplice nella sua stessa particolarità.

Ormai si è capito: è il verde il colore di tendenza della primavera, ma pare che ad esso tocchi la medesima sorte per la prossima estate. Verde prato, verde pistacchio, verde smeraldo, verde salvia: di qualsiasi sfumatura si tratti, tale nuance si dimostra sempre la scelta vincente.

Costume blu con scollo dritto: semplice ma d’impatto

Foto Zara

Rimanendo pertinenti al tema tendenze moda colori impossibile non restare folgorati dal blu elettrico di questo costume intero, con scollo dritto e spalline sottili. C’è chi lo definirebbe la semplicità fatta costume, ma certo prima di vedere quanto esso sia sgambato: le linee sono essenziali, eppure è reso particolare da alcune rifiniture, come anche dall’allacciatura regolabile con un fiocchetto sulla schiena.

Costume monospalla viola: è lui il più stiloso

Foto Zara

Tinta viola accesa per questo costume intero monospalla Zara, il quale si distingue per il drappeggio verticale sul petto e lo scollo asimmetrico: meraviglioso sia come body che come costume.

I modelli attualmente proposti dal brand sono tutti costumi interi di tendenza, i quali erano andati davvero forte già la scorsa estate e che pare faranno faville anche quest’anno. Essi sono particolarmente amati e versatili, in quanto possono essere indossati anche al di sopra di un semplice shorts per una giornata nei pressi di una zona di mare, dove il rischio-bagno è dietro l’angolo.

Bikini viola a stampa: l’ideale per la tintarella

Foto Zara

Arriviamo ora all’unico bikini della collezione: ancora viola, ancora scollo a V, allacciatura dietro al collo e lunghi lacci da incrociare tra loro. Gli slip sono a tendina e, come tendenza comanda, ecco comparire anche sui costumi coloratissime stampe, tipiche della moda degli ultimi tempi. I modelli interi saranno anche comodi e pratici, ma vogliamo mettere la tintarella che un due pezzi permette di ottenere?

Come abbronzarsi velocemente? Quantomeno optando per un bel bikini, meglio ancora se di tendenza come quello in foto.

Foto Zara

Questa era solo una piccola prospettiva della moda mare della prossima estate, la quale Zara ha saputo rappresentare perfettamente regalandoci un assaggio dei modelli più cool che indosseremo. Di questo passo individuare il costume ideale sarà ancor più difficile, pur consapevoli di come scegliere il costume giusto in base alle proprie forme.