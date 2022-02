Zara abbigliamento, nuova collezione primavera-estate 2022: la bella stagione sarà all'insegna del colore

Se è vero che la moda gioca d’anticipo allora conviene tenere d’occhio Zara, che pare abbia già voluto deliziarci sfornando dei magnifici nuovi arrivi in vista della bella stagione che sta per arrivare, venendo incontro a quelle che, per il momento, sono ancora fantasie fatte di outfit leggeri e frenesia.

La nuova collezione primavera-estate 2022 è fatta di linee sartoriali, volumi morbidi ancora oversize, stampe geometriche dal sapore tutto anni ’70, fiori colorati ma soprattutto tinte sgargianti ed allegre, che fanno guardare alla primavera con spirito ottimistico. Una collezione che guarda attentamente alle microtendenze, tendenze colori e moda del momento, attuali e, come al solito, sempre sul pezzo.

Capispalla

Le giacche della nuova collezione rispecchiano in tutto e per tutto, appunto, le tendenze capispalla primavera-estate 2022: un tripudio di blazer colorati e strutturati, dalla vestibilità più o meno androgina, trench dai toni della terra e biker jacket, saranno i capi dietro ai quali ci ripareremo dalla tiepida brezza primaverile.

Blazer color pistacchio

È stato difficile sceglierne uno solo, ma questo fantastico blazer doppiopetto color pistacchio firmato Zara incarna alla perfezione colori e mood della primavera. Abbinare il blazer è semplicissimo, e sappiamo tutti ormai come esso sia un capo cardine delle tendenze degli ultimi anni, estremamente versatile, praticamente eterno e capace di attribuire al look da subito una certa allure.

Trench con cinturone in vita

Altro pezzo forte in fatto di trend è sicuramente il trench, proprio come questo color sabbia con ricami floreali che cinge la vita con una cintura importante fino a formare un’elegante clessidra sulla figura. I bottoni sono grandi ed a contrasto, al contrario della cinta che rimane ton sur ton, in tessuto così come il dettaglio pazzesco di fiori lilla ricamati.

Sai abbinare il trench? Consulta il nostro test a tema per ottenere nuovi, preziosi spunti.

Camicie e maglie

Arriva finalmente anche la stagione delle camicie, che prendono prontamente il posto dei caldi maglioni portati tuttora, proprio come le maglie che si alleggeriscono: anche qui imperanti sono i colori vibranti, le stampe, tessuti quali satin e tulle e tagli cut out.

Camicia in satin a stampa tie-dye

Esempio lampante di quanto detto poco fa è sicuramente questa camicia in satin e stampa tie-dye tanto in voga: la vestibilità è morbida e scivolata, l’orlo appare asimmetrico grazie agli spacchi laterali che la caratterizzano.

Ricorrenti nella nuova collezione di Zara sono le camicie in satin come questa, in tinte accese quali blu elettrico, fucsia, verde smeraldo e verde prato, adatte ad occasioni casual in combo ad un semplice jeans oppure per uscite serali se comprese in outfit più eleganti.

Maglietta in tulle stampata

A proposito di maglie alleggerite, ecco una bellissima proposta di maglia in tulle e attualissima stampa a fiori, giallo su sfondo viola in un perfetto rapporto di complementarietà. La semitrasparenza suggerisce sicuramente l’utilizzo di un intimo color carne, invisibile, ed è un attimo lasciarsi improvvisamente proiettare verso giornate calde e soleggiate.

Abiti

Linee morbide anche per i vestiti della nuova collezione, che si alternano con vestibilità più attillate insieme a lunghezze mini o midi, ornati di fiori e micro stampe anni ’70.

Vestito stampato con alamari

Uno dei vestitini che maggiormente salta all’occhio in mezzo ai nuovi arrivi è proprio questo, l’abito mini con scollo rotondo e manica corta, che si distingue per una stampa vivace fatta di fiori rossi su sfondo viola ed alamari in nero sul petto. Le nuance sono quelle della moda colori 2022 e lo stile richiama molto l’antico oriente.

Abito midi a tubino rosso con spalline in perle

Altra chicca che non passa inosservata è di certo questo abito a tubino rosso con dettaglio di perle a comporre le spalline, sottili. La lunghezza è midi e presenta uno spacco piuttosto generoso sulla parte frontale, particolare che riappare spesso nei capi del momento.

Vestiti lunghi estivi, abiti a tubino e gonne longuette sono senz’altro un vero passepartout nell’armadio di ogni donna. Raffinati e con quel nonsoché di chic enfatizzano e valorizzano la silhouette.

Gonne

Abbiamo già visto come le gonne rappresentino un must indiscusso della moda degli ultimi tempi: tra le tendenze gonne primavera-estate 2022 primeggiano le lunghezze mini e, subito a contrasto, midi, vertiginosi spacchi e dettagli lucenti. Persistono tuttora gonne a vita alta, ma contro ogni scetticismo -o, per meglio dire, terrore- torna a seminare il panico la vita bassa, inevitabile ricomparsa del back to nineties che stiamo vivendo.

Minigonna nera con catene brillanti

A grande testimonianza di quanto detto pocanzi, ecco far capolino questa meravigliosa minigonna nera con dettaglio di catene brillanti: lo strass è ancora un elemento ricorrente in termini di trend, e come si può ben notare la vita è notevolmente abbassata, la quale risulta impreziosita dall’intreccio delle tre file di brillanti.

Gonna midi satinata con arricciature

Impossibile non inserire questa per niente anonima gonna midi satinata con arricciature, in un accesissimo blu elettrico che calamita l’attenzione. Ancora satin, ancora misura midi ed ancora spacco, reso notevole dalle arricciature laterali a regalare spazio in bella vista alla gamba.

Il blu elettrico è stato un colore dominante per l’inverno, che ha smosso gli animi dalla cupezza dei soliti toni in un moto di vivacità istantanea: bellissimo visto in abbinato a nuance neutre ma addirittura affascinante in color block.

Pantaloni

Jeans e pantaloni prendono le distanze dalle linee skinny rifacendosi a look più maschili, con pinces a vista, ed a lunghezze maxi fino a coprire le scarpe. La via è di sicuro quella del comfort, ma l’intenzione è più elegante.

Pantaloni arancioni larghi con pinces a vista

Questa volta la vita è alta: ecco il pantalone largo con pinces della nuova collezione, contraddistinto da un forte arancione. Il taglio è sartoriale e la gamba larga, per una mise comoda ma raffinata.

Perfetti per slanciare la silhouette alzando otticamente il baricentro, i pantaloni a vita alta continuano ad esserci e, nonostante tutto, ad essere padroni dei nostri cuori.

Jeans selvedge loose fit

Ancora vita alta per questo jeans ampio con cinque tasche e gamba dritta, ad effetto slavato ed orlo con risvolto a contrasto con il lavaggio scuro.

Storicamente il capo più adattabile di tutti, abbinare il jeans è davvero un gioco da ragazzi. Egualmente amatissimi, i jeans sostenibili sono diventati ormai la missione di diversi brand.

Scarpe

Le scarpe della nuova collezione di Zara comprendono diversi stili e vanno sicuramente incontro, come tutto il resto, ai trend più in voga aderendo alla perfezione alle tendenze moda della primavera-estate 2022.

Mules con tacco e decorazione gioiello in verde prato

Vediamo in foto un modello che ha letteralmente regnato già la scorsa bella stagione, comparendo nelle tendenze scarpe primavera-estate e facendo impazzire chiunque: mules satin in un folgorante verde prato, dal comodo tacco 7.5, con dettaglio di fibbia gioiello color oro e pietre. Disponibili anche in altri colori pop quali blu e viola e nel più classico nero.

Mocassino aperto con fibbia dorata

Dal fronte diametralmente opposto ecco dei mocassini aperti color marrone cioccolato e fibbia dorata in primo piano ad avallare l’ispirazione di certi capi al look maschile. Dividono le opinioni, è certo, ma costituiscono uno dei grandi trend dell’ultimo periodo.

Se ne vedranno di aperti, chiusi oppure bassi, in rimando ai mocassini con plateau che hanno costituito la novità dello scorso inverno.

Accessori

Micro bag e borse XXL, bandane colorate, perline e strass: gli accessori della primavera-estate non potrebbero essere più variopinte.

Mini borsa a mano in satin con brillanti

Inserire in questa selezione Zara questa splendida mini borsa hobo fucsia pareva più che doveroso: anche qui il tessuto è satin e compaiono lussuosissimi dettagli ripetuti quali brillanti colorati e catena dorata a renderla importante. Disponibile anche in bianco ed in verde prato.

Le mini bag continuano a sovrastare ogni tendenza borse del momento con grande, grandissimo stile, sfoggiate da sole o in atipiche combo, in contrasto netto alle tote bag, comode e di gran lunga più pratiche.

Direttamente dalle tendenze accessori capelli della primavera-estate 2022 ecco uno dei tanti foulard stampati presenti nei nuovi arrivi di Zara. Come indossare il foulard? Uno dei modi attualmente più popolare sicuramente portarlo sul capo per un look piratesco tutto trend anni ’90.

Se abbastanza ampio, il foulard può essere portato ancora a mo’ di top oppure gonna, proprio come la scorsa estate.

Giunti al termine di questa infinita wishlist vogliamo sapere, c’è posto nel tuo armadio per tutto questo?