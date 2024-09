Zara, 3 trench di tendenza da avere quest’autunno

Modelli di trench firmati Zara da mettere nell’armadio per i tuoi look autunnali! Scopri quali indossare per la mezza stagione.

Il trench è un capospalla di tendenza per la mezza stagione. In autunno si può indossare in tantissime occasioni, sia per un look casual che per un look più elegante. Da Zara è possibile trovare trench per tutti gli stili, dal modello corto a quello lungo, dal total black alle nuances più in voga della stagione.

Di seguito ti proponiamo 3 modelli da indossare durante la mezza stagione per ottenere look alla moda e al passo con le tendenze. Sicuramente uno dei tre rispecchierà il tuo stile!

Trench da Zara, quali mettere nel guardaroba

Il brand di abbigliamento e accessori spagnolo vanta una selezione di capi d’abbigliamento a dir poco strepitosa. Abbiamo selezionato per te ben 3 modelli da mettere nel carrello e indossare quanto prima in vista dei mesi autunnali!

Stile ed eleganza con l’effetto cerato

Un trench oversize con collo combinato in velluto a coste e maniche lunghe rifinite, uno dei modelli più belli da poter acquistare sul sito di Zara o direttamente negli store fisici in tutta Italia è lui, il trench effetto cerato.

Da indossare con jeans a gamba larga, stivali e stivaletti di tendenza e camicie oversize, questo tipo di capospalla dalla tonalità scura è un modello di tendenza che ti permetterà di mettere in risalto il tuo mood autunnale.

Corto con cappuccio per un look casual

Avere un trench corto nel guardaroba, dalla tonalità classica beige, è diventato un must di stagione. Sfoggialo sui tuoi look casual, si sposerà perfettamente anche su gonne di tendenza, come quelle di H&M da avere quest’autunno inverno.

Il capospalla vanta un collo a revers con cappuccio rimovibile, caratteristica utile per chi ama i trench senza cappucci. Il fondo è regolabile in quanto presenta una coulisse, il doppiopetto con bottoni rende il trench più sofisticato.

Stampa animalier per un look alla moda

Per un look più eccentrico da sera o per un evento in particolare, il trench con stampa animalier effetto pelle scamosciata rientra tra i capi di tendenza dell’autunno.

Da indossare su mini dress, tubini total black o pantaloni skinny o a palazzo, il trench con collo a revers con cintura nello stesso tessuto è un modello da prendere in considerazione se ami i look più sbarazzini.