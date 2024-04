Tubino nero, gli abbinamenti più chic per i tuoi look

Se non sai come abbinare il tubino nero, qui sotto troverai tantissime idee da cui prendere ispirazione! Perfetto come look casual o look elegante.

Uno dei must di stagione da indossare sia come look casual che elegante è il tubino nero. Se prima si indossava nelle occasioni formali con tacco décolleté nude o total black, oggi il tubino nero è diventato un indumento super versatile.

Lo puoi indossare sia di giorno che di sera, abbraccia la silhouette ed è uno dei capi d’abbigliamento più richiesti per la primavera estate. Dona sensualità ed eleganza, abbina il tubino nero secondo i nostri suggerimenti e non commetterai alcun errore di stile!

Come abbinare un tubino nero questa primavera estate

Da indossare senza calze nel periodo della bella stagione, il tubino nero può essere indossato con una giacca biker e una sneaker bianca bassa di tendenza. Anche il modello alto delle Converse sembrerebbe essere una calzatura perfetta da indossare sotto un tubino total black come look casual.

Rimanendo sempre sullo stile casual chic, puoi indossare il tuo tubino nero con dei sandaletti impreziositi da gioielli e un capospalla come un blazer over bianco per creare un perfetto contrasto black and white.

Tra il mese di aprile e maggio puoi ancora sbizzarrirti con la scelta degli stivali alti, quindi indossali sotto il tuo tubino nero se sei alla ricerca di un look da sera minimal ma elegante. Come look elegante il tubino nero può diventare un perfetto outfit da cerimonia. Scegli il modello più lungo, è un classico dell’eleganza ideale per le feste, se con dettagli in pizzo il tuo outfit non passerà di certo inosservato.

Indossa una scarpa con tacco a colonna, una tendenza della primavera estate da non lasciarsi sfuggire se ami l’eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità. Con questo modello di scarpa non sentirai dolore ai piedi e potrai sfoggiare il tuo look tutto il giorno senza problemi.

Anche le ballerine a punta, specialmente di fantasia e colorate, possono rendere il tuo look ancora più chic. Privilegia una scarpa bassa sotto il tubino mini o midi, se desideri slanciare ancora di più la figura opta per uno stivaletto o un sandalo con cinturino.

Per quanto riguarda il look da giorno non possono mancare gli occhiali da sole total black e una borsa da portare a mano o a tracolla. La pochette è senza dubbio il modello perfetto per un look da sera!