3 gonne H&M da avere nel guardaroba quest’autunno inverno

Le gonne H&m da indossare quest’autunno inverno 2024 2025! I modelli da avere nel guardaroba per ottenere look originali.

Nel guardaroba autunnale invernale non può assolutamente mancare la gonna. Che sia in versione maxi o nel modello mini, la gonna è un must da non farsi sfuggire per quest’autunno inverno 2024 – 2025. Quali sono le gonne H&M dell’autunno inverno da avere?

Un capo di tendenza da indossare in più occasioni, la gonna può essere abbinata con sneakers di tendenza, stivaletti o stivali per l’autunno inverno.

Ti proponiamo delle gonne H&M dell’autunno inverno per tutti i portafogli. A volte basta davvero poco per sfoggiare look alla moda e super chic! Acquistale presso il sito online del brand o recati in uno degli store che potrai trovare in tutta Italia, da H&M è possibile rifarsi il guardaroba senza spendere cifre troppo alte.

Ecco, quindi, le 3 gonne da mettere nel carrello quanto prima!

I look dell’autunno inverno con le gonne di H&M

Dalle più eleganti per l’ufficio a quelle minimal da sfoggiare di giorno, ecco quali sono le gonne H&M per l’autunno inverno più trendy che potrai trovare nei negozi.

Gonna in denim, il must di stagione

Tra i must di stagione non manca la gonna di jeans che arriva fino al ginocchio. Lo spacco è un dettaglio che non può assolutamente mancare, proprio come la gonna di H&M che presenta uno spacco sul davanti. La linea è aderente e la vita è alta, due caratteristiche delle gonne di tendenza per l’autunno inverno.

Da indossare con un classico stivale nero in pelle o con degli anfibi, puoi personalizzare il look in base al tuo stile e adattare la gonna di jeans alle diverse occasioni. Indossala con camicia bianca e blazer per un look elegante, privilegia una t-shirt bianca e una giacca di jeans per un look da giorno in total denim.

Pieghe sempre più gettonate per le gonne autunnali invernali

Una delle caratteristiche su cui puntare per essere sicure di acquistare una gonna di tendenza sono le pieghe. La mini gonna a pieghe è entrata a far parte delle tendenze autunnali invernali conquistando sicuramente il primo posto fra tutte le altre.

Amata dalle teenager e dalle donne over 30, la mini gonna si indossa di giorno con una scarpa bassa o di sera con uno stivale cuissard, di tendenza per l’autunno inverno.

Ricorda molto lo stile college, motivo per cui viene associata spesso ai look giovanili, nonostante ciò però la gonna sta diventando protagonista di outfit per tutte le età.

Il ritorno della gonna plissettata

Probabilmente hai nel guardaroba una gonna plissettata di almeno due anni fa. L’anno scorso era stata messa un po’ da parte, ma per quest’autunno inverno il suo ritorno non è passato inosservato.

Proposta in colorazioni differenti, le più gettonate sono il total black, il rosso scuro e il blu. Da indossare in più occasioni diverse, la gonna plissettata in versione over potrebbe diventare protagonista del tuo look natalizio!