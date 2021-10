Gli abbinamenti più fashion per il giubbino di jeans sono tantissimi: questo capo dalla lunga storia alle spalle si presta, infatti, a completare look ispirati a stili diversi. Le giacche di jeans sono una grande passione per le fashion victim, articoli passe-par-tout in grado di aggiungere un tocco più moderno a ogni look, ma come abbinare la giacca di jeans al meglio?

Quali sono gli abbinamenti per il giubbino di jeans più belli? Scopriamo insieme i consigli per valorizzare questo capo d’abbigliamento must have!

I brand propongono la giacca di jeans in colori differenti, dalla nuance più scura a quella più chiara. Non solo, negli ultimi anni sta andando sempre più di moda la giacca di jeans total black o total white, da indossare anche su abiti da sera. Per un look più casual, ad esempio, potreste indossare la vostra giacca di jeans bianca sopra una felpa colorata o a fantasia, con una tuta sportiva o un semplice jeans total white. Per chi non è amante del bianco, però, può optare per un color sabbia, proprio come questa modella che ha indossato un total look da giorno alla moda con sneakers, jeans e top.

Foto www.pullandbear.com

Le giacche in denim chiaro stanno benissimo su t-shirt e maglie in toni altrettanto tenui, dal bianco alle sfumature pastello di rosa, turchese, verde o corallo.

Foto Pexels | Tima Miroshnichenko

Il giubbotto di jeans scuro è invece l’ideale su capi in colori altrettanto scuri, dal più classico nero al bordeaux, dal marrone al viola e in questo caso è preferibile che anche gli accessori siano neri o in nuances molto scure.

Foto www.ovs.it

Il giubbino di jeans nasce come capo casual chic, capospalla semplice e all’inizio legato alla moda maschile che negli ultimi anni è stato oggetto di rivisitazioni sempre più interessanti proprio da parte dei grandi marchi di moda. Ma come abbinare la giacca di jeans per realizzare look di tendenza? Gli abbinamenti per il giubbino di jeans più casual premiano capi come i pantaloni skinny fino a quelli a zampa. Con cosa abbinare una giacca di jeans in questi casi? Le blogger di successo ci mostrano che le t-shirt stampate vanno sempre benissimo, così come i modelli bianchi minimal chic. Se siete delle tipe sportive e amanti del casual, allora non potete non abbinare la vostra giacca ad una tuta di tendenza!

Foto www.asos.com/it/

Per un look più sofisticato, ideale anche di sera, privilegiate pantaloni a culotte o a palazzo e indossateli con un paio di stivaletti di mezza stagione. In questo caso, però, la scelta dei pantaloni dipende molto anche dal modello della giacca di jeans. Potreste lasciarvi ispirare da questa foto e concludere il vostro look con un giubbino di jeans in formato blazer!

Foto www.ovs.it

Il giubbino di jeans sta molto bene anche con minigonne di jeans o di pelle, e potrete persino indossarlo su abiti a tinta unita o colorati, svasati o a tubino, abbinando però scarpe casual come le sneakers, le stringate o gli stivaletti bassi.

Foto www.kiabi.it

Foto Pexels | Marcus Silva

Anche un long dress abbinato ad un paio di sneakers bianche e un cappellino si sposa perfettamente con un giubbino di jeans oversize.

Foto www.desigual.com

Se vi state chiedendo come abbinare il giubbotto di jeans imbottito con pelliccia, non esistono molte regole, dato che questo capo versatile sta bene davvero con tutto. Se le giornate hanno una temperatura abbastanza bassa, premiate maglioni in lana con applicazioni gioielli, perle o altri inserti raffinati se volete completare il vostro look con una gonna e degli stivaletti. Il giubbotto di jeans con pelo lungo il colletto è invece più indicato su capi di maglieria senza colletto, dai maglioni con scollo a V a quelli con scollo tondo o a pistagna.

Foto Pexels | Wellington Lacerda

Ritorna di moda la giacca sherpa, uno dei capi iconici degli anni Ottanta e Novanta. In passato erano specialmente gli uomini ad indossarla, ad oggi anche le donne privilegiano questo giubbino per completare il look autunnale/invernale quando le temperature cominciano ad abbassarsi. Da abbinare su ogni tipo di look, dal più casual al più elegante, si sposa perfettamente anche sopra una camicia e un maglione color panna, proprio come la modella qui sotto.

Foto www.ovs.it

La giacca di jeans viene sempre più indossata proprio sopra il jeans di qualsiasi modello, dal più skinny al boyfriend style. Vi suggeriamo di mantenere un look pulito e non esagerare con accessori e colori, quindi scegliete sempre una t-shirt o un maglione di colori neutri e scarpe di tendenza.

Foto Pexels | Marcela Alessandra

Il protagonista del look è il denim, quindi non c’è bisogno di aggiungere altro.