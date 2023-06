La gonna a plissé è un must have dell’estate: con cosa abbinarla per non passare inosservate

Hai acquistato una gonna plissé ma non sai come abbinarla? Questo must have dell’estate è incredibilmente versatile.

Lunga o corta, la gonna plissé ha sempre il suo fascino. Con la vaga alloure anni ’50, che ricorda i tempi d’oro delle gonne a ruota, questo capo di abbigliamento è tornato di gran moda ormai da un po’ di tempo. Ma è nel corso di questa estate che darà il meglio di sé, grazie anche al contribuito di moltissime star che non hanno perso occasione di sfoggiarla. Ecco con cosa abbinarla per un look perfetto.

La gonna a plissé è un capo che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di ogni donna. Di qualsiasi lunghezza o colore, regala subito un tocco chic ad ogni look. Perfetta nelle occasioni più eleganti, sa il fatto suo anche quando si parla di outfit più casual e dal tutti i giorni.

L’unico accorgimento da avere riguarda la lunghezza. In commercio esistono diverse varianti, da quelle alla caviglia fin o a quelle sotto il ginocchio, passando per i modelli che terminano a metà polpaccio. In base alla propria fisicità è meglio scegliere quelle più lunghe se si è alte e quelle più corte se invece si ha una statura più minuta. Ma una volta scelto il modello più adatto, con cosa abbinarla per un look alla moda?

Gonna plissé, i consigli per abbinarla al meglio questa estate

Secondo quanto riportato da concosalometto.com, il modo migliore per abbinare la gonna plissé è quello casual. Via libera quindi a t-shirt (anche con stampe) e camice, insieme a sneakers basse e colorate. Per l’estate, meglio i colori più chiari e tenui, in modo da lasciare quelli più scuri e decisi alle stagioni fredde.

Per chi vuole un look più ricercato, la gonna plissé si sposa alla perfezione con sandali aperti e ballerine. Come consiglio il noto sito di moda, però, è meglio lasciare i tacchi alti alle occasioni più formali come cerimonie o altro. Un consiglio è quello di scegliere sempre scarpe che lascino la caviglia scoperta. No quindi a stivali, stivaletti o scarponcini, che tagliano la gamba rischiando di spezzare otticamente la figura.

Sono tollerati gli anfibi, ma solo per chi ama lo stile rock. Per il resto, sono perfette tutte quelle sneakers basse e colorate che vanno tanto di moda nell’ultimo periodo. Con questi piccoli e semplici accorgimenti abbinare la gonna plissè sarà un gioco da ragazzi e il risultato super fashion è assicurato. Provare per credere!