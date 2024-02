5 borse di tendenza per la primavera estate di cui ti innamorerai

Dai vari modelli ai colori più in voga secondo le sfilate delle Fashion Week, sono queste le borse che probabilmente vorrai avere anche tu nel guardaroba per questa primavera estate!

Uno degli accessori indispensabile per i look per tutte le stagioni è senza ombra di dubbio la borsa. Un accessorio versatile che completa i vari outfit a tutti gli effetti, da quelli più casual a quelli più eleganti, per questa primavera estate 2024 dovrai puntare su borse colorate e modelli tornati in voga per la nuova stagione.

Le borse più belle della primavera estate che vorrai sfoggiare anche tu

Le nuance più in voga per la calda stagione sono colorate e accese, le tendenze però accontentano anche chi ama il total black o tonalità più scure come il grigio e il color tabacco, nuances privilegiate solitamente nel periodo autunnale. Molto gettonati anche i colori pastello, specialmente l’azzurro, insieme al verde e al rosso daranno luce agli outfit primaverili ed estivi.

Ecco quindi le 5 tendenze di borse da non farsi scappare! Rivoluziona il tuo stile con l’accessorio più bello.

Una tote bag sempre più morbida

Ispirata alla classica borsa per la spesa, la tote bag è entrata a far parte delle borse più belle e cool da indossare nel quotidiano. Il modello morbido in versione total black è senza dubbio la versione più amata dai brand dell’alta moda. Trova il tuo modello preferito con dettagli in cristallo o per una versione più sbarazzina avvolta nella rete. La tote bag in vista delle calde giornate sarà perfetta anche su un look da sera.

La PVC è di nuovo qui

Il see through è di nuovo qui, le borse in PVC tornano di moda per tutto il 2024 e sfoggiarle nelle giornate calde sarà un vero e proprio tocco di stile. Dalle mini a quelle over, la borsa trasparente darà giustizia al tuo look rendendolo più sbarazzino e alla moda, specialmente se decidi di optare per la versione più rigida dell’accessorio. Perfetta per un look da spiaggia o, perché no, anche per completare un look di tendenza per la primavera estate!

Frange sempre più lunghe

Il tuo accessorio preferito è la borsa e vuoi renderla protagonista assoluta del look? Punta sui modelli con lunghe cascate di frange, le borse in fantasie particolari sono adatte a chi vuole mettere in risalto l’outfit, altrimenti opta per uno stile boho per una versione più autentica.

Business woman style

La classica valigetta da portare in giro per la città per chi lavora in tailleur con raffinatezza ed eleganza diventa una borsa di tendenza. La bussines woman style prende il sopravvento per la bella stagione e la borsa da lavoro entra a far parte degli accessori più richiesti del momento. Minimal ma estremamente elegante, potrai indossarla sia di giorno che di sera e al di fuori dell’ambito lavorativo la tua raffinatezza non passerà inosservata.

Lucide e colorate

Nonostante le colorazioni mettano d’accordo tutti gli stili e tutte le età, le borse della primavera estate saranno perlopiù colorate e lucide. La rifinitura glossy sarà al centro dell’attenzione, opta per una borsa firmata da rendere protagonista del look, portala sotto il braccio e l’effetto sarà incredibilmente sorprendente!