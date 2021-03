La primavera sta arrivando e, anche se passeremo ancora tantissimo tempo in casa causa zona rossa, possiamo comunque cominciare a pensare agli outfit e ai colori di tendenza per questa stagione. Se in primavera non riusciamo a rinunciare alle stampe, soprattutto quelle floreali, è ancora più difficile rinunciare ad alcuni colori. Tra questi, di grande tendenza per la primavera 2021, c’è il verde.

Che sia tenue o acceso, vivace o “militare”, questo colore ci farà compagnia per diversi mesi e lo ritroveremo su tantissimi capi.

Chi di verde si veste…: i capi in verde da avere assolutamente per la primavera 2021

Dalle felpe, leggermente over, ai blazer, i capi e gli accessori verdi non potranno assolutamente mancare nel vostro guardaroba. Ecco i nostri consigli.

Leggi anche JLo e quel body bianco che sta facendo impazzire il web

Felpa con cappuccio

Le felpe sono diventate tra i capi must have da avere assolutamente nel vostro guardaroba. Noi vi consigliamo, per la primavera 2021, questa felpa firmata H&M in tessuto morbido, con cappuccio foderato e realizzata in poliestere riciclato.

Foto H&M | Felpa con cappuccio e motivo

Borsa verde pastello

Le nuances tenui quest’anno sono di gran moda. Tra gli accessori, borse in particolare, ci siamo letteralmente innamorate di questa mini bag a spalla di Monki disponibile su Zalando. Realizzata in poliestere, questa borsetta è perfetta per una passeggiata in centro o un aperitivo con le amiche, quando si potrà uscire, da abbinare ad un blazer nero e ai vostri jeans preferiti.

Foto Zalando | HILMA BAG – Borsa a mano

Blazer

Chi non ha almeno un blazer nel proprio guardaroba alzi la mano. Se l’avete alzata, potete rimediare subito scegliendo questo blazer over di Calliope, dalla linea di tendenza e perfetto da abbinare, in primavera, a pantaloni palazzo e camicette con maxi colletto.

Foto Calliope | Blazer oversize tinta unita

Pantaloni verdi a zampa

Nel vostro armadio, insieme ai blazer, non possono mancare i pantaloni a zampa, super di tendenza per il 2021. Tra i tanti modelli in verde, noi abbiamo selezionato per voi questo modello di Victoria Beckham disponibile su My Theresa. Una punta di verde meravigliosa, che ricorda i prati primaverili. Davvero di tendenza e perfetto da abbinare, in modo semplice, con una t-shirt o una camicetta bianca.

Foto MyTheresa | Pantaloni flared a vita alta

Camicetta

Perché scegliere una camicia bianca, o azzurra, quando il verde è il colore di tendenza per la primavera 2021? Tra le tante presenti in commercio, per essere super trendy, abbiamo scelto per voi questa camicetta in verde accesso in raso firmata La Redoute. Per un effetto glow e super elegante garantito.

Foto La Redoute | Camicia in raso

Baseball hat

I cappelli “da baseball” sono super di moda quest’anno. Ovviamente, non potevamo lasciarci sfuggire il modello, rigorosamente in verde, proposto da Ralph Lauren e disponibile su Zalando. Davvero super cool per le vostre passeggiate in centro o nella natura.