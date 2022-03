Anelli: squadrati, colorati, vistosi, non ci stancano mai

In primavera-estate i gioielli saranno pop color, dalla grandezza big e fatti con materiali originali e unici: il trend è questo e gli anelli squadrati saranno in prima fila!

Di cosa parliamo quando diciamo chunky rings? Di forme impegnative e luminosità alle stelle, di colore estremo ma soprattutto di stile, stile, stile!

I chunky rings, big ed estremi, ci hanno rapite

D’altronde, dopo le incredibili micro bag, cosa potevamo aspettarci dalla bella stagione se non qualcosa di superlativo anche per gli accessori? Tutto sarà all’insegna della rinascita e dell’allegria quindi largo agli anelli che ci ricordano l’infanzia come quelli squadrati e colorati. Ve li ricordate nelle riviste teen?

Foto H&M

Se pensate che questi anelli saranno impegnativi vi sbagliate di grosso, gli abbinamenti non si contano e sarà divertente provare a crearne di originali. Ad esempio, perché non osare con bracciali spessi, rigidi e vistosi? Magari su un outfit semplice con abito in maglia.

Foto H&M

Se invece vogliamo puntare su un look serale elegante ma con tanta personalità, ecco che i chunky rings sono l’ideale da sfoggiare con una delle migliori tendenze della Parigi Fashion Week: il vinile.

Insomma, non ci rimane che mettere in mostra tutto il nostro estro con degli accessori che non ci stancheranno mai!