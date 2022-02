Pop color, la tendenza accessori coloratissima

Se in primavera vedremo un’esplosione di colore non sarà solo per quanto riguarda la moda, ma anzi e soprattutto negli accessori, che saranno vivacissimi. Diciamo addio a oro, argento e diamanti…quest’anno i gioielli saranno pop color!

Materiali insoliti e colori accesi ci trasporteranno in una stagione frizzante, che fa dell’originalità il punto forte e ci permette di esprimere tutta la nostra vitalità.

Il colore come spensieratezza: i gioielli pop color

Non possiamo proprio resistere agli anelli in terracotta tempestati di strass, come quelli che possiamo trovare da Zara e che ci riportano immediatamente agli anni Duemila.

Foto Zara

Se preferiamo qualcosa di più delicato, nei colori e nelle forme, perché non provare i bellissimi anelli in plastica colorful di H&M? Pieni e super pop questi anelli danno un tocco vivace a qualsiasi outfit, specialmente se abbinati a micro-tailleur!

Foto H&M

Anche per gli orecchini, fermi tutti: i più belli sono semplici e delicati, color pastello e a cerchio. Esattamente come il modello in viola chiaro di H&M, che ci mette allegria e dà colore al look.

Foto H&M

Ovviamente se vogliamo qualcosa di più eccentrico, di più glamour e vistoso non possiamo lasciarci sfuggire quelli proposti da Zara: in terracotta decorata, coloratissima e pendenti saranno letteralmente il top su un outfit jeans e crop jacket!

Foto Zara

Per finire una vera chicca, dolcissima come il fiore che rappresenta. Questi orecchini di Mango in ceramica con fiore incastonato sono delicati ma dal carattere deciso.