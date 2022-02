Giacche cropped, quali sono quelle che devi avere questa stagione

La bella stagione sta per cominciare e non possiamo farci sfuggire la tendenza più cool della primavera 2022: la giacca cropped! Cortissima e coloratissima, non potrà assolutamente mancare nel guardaroba di tutte le fashion addicted che vogliono sfoggiare look frizzanti e originali.

Queste giacche sono perfette per qualsiasi outfit, sia che preferiamo rimanere fedeli ai nostri amati jeans a vita alta, ma anche con i pantaloni a vita bassa che stanno prepotentemente conquistando la moda di questa stagione. Vediamo allora quali sono i modelli migliori da non perdere!

Ci sentiamo glamour? Ecco le giacche cropped più belle da indossare

Come ormai sappiamo, il colore sarà al centro della moda primaverile di questo 2022 che già ha il sapore della rinascita dopo i look scuri dell’inverno che sta finendo.

Allora come potremmo farci sfuggire l’occasione di indossare una giacca crop blu elettrico come quella proposta da Patrizia Pepe? A noi la scelta se optare per un completo total blu con pantaloni abbinati o se puntare al color block con pantaloni di nuance differenti ma sempre accese.

Foto Patrizia Pepe

L’alternativa ce la offre Bershka, con una blazer cortissimo con collo revers e chiusura incrociata. Il colore è uno dei più trendy di questo 2022, il giallo canarino, che si presta a outfit delicati e glamour se indossato sopra una gonna in pelle.

Foto Bershka

Ultima proposta top di questa carrellata di giacche cropped è quella di Zara: un capospalla con collo rotondo, bottoni gioiello e spalline. Il verde acceso ci ha già conquistate e indossarlo con un maglioncino leggero ci proietta direttamente alla bella stagione senza nemmeno passare dal via!