Già stanche del nuovo anno? Si torna a quelli della vita bassa

Il mondo della moda, lo sappiamo, vive di revival e omaggi e, negli ultimi anni, ha concentrato il suo sguardo soprattutto sugli anni ’90 e ’00. Cosa ce lo ha fatto capire? Innanzitutto i pantaloni a vita bassa e ora anche il ritorno della principessa dello stile Duemila: la gonna a vita bassa! La gonna a vita bassa, preferibilmente in denim così da sembrare ancora più modern vintage, è piaciuta tantissimo in passerella, ad esempio da Prada, che ne ha proposte versioni a pieghe con tagli a giorno asimmetrici. Ora è tempo di sfoggiarla anche per le strade cittadine!

Minigonna a vita bassa come quella di Britney Spears

Ve lo ricordate, ad esempio, l’iconico look di Britney Spears in Baby One More Time con tanto di minigonna a pieghe? Avete fatto caso alle minigonne firmate Versace, Valentino o Chanel nelle loro ultime collezioni moda? Dalla passerella alla vita reale, per la gonna a vita bassa il passo è breve: e a noi non resta che abbinarla in un look ispirato agli anni ’00. Magari abbinata ai gioielli naif che tanto piacciono alle celebrity in questi giorni!