Minigonne, il trend da sfoggiare. Senza il mini.mo dubbio

Pensate a un capo alla moda che è allo stesso tempo un grande classico dell’abbigliamento. La risposta è molto probabilmente: la minigonna. Da quando fu inventata dalla stilista britannica Mary Quant negli anni ’60, la minigonna ha infatti conosciuto un enorme e intramontabile successo. Tanto che ancora oggi, durante la stagione autunno-inverno 2021/2022, è una delle tendenze moda viste in passerella. Ciò significa solo una cosa: urge procurarci una minigonna da tenere nell’armadio. Per realizzare outfit ispirati agli anni ’80 o ’00.

Minigonne: i modelli di tendenza tra passato e futuro

Ma quali sono i modelli più di tendenza da scegliere e indossare? Innanzitutto le minigonne dal gusto vintage e bon ton, le stesse che abbiamo selezionato per realizzare un look in stile The French Dispatch di Wes Anderson, simili ai classici modelli in tweed Chanel o lana. In alternativa le minigonne in pelle o ecopelle: perfette per chi ama dare un tocco bold al proprio abbigliamento e adatte anche ai look serali. Infine dobbiamo tenere ben presenti i capi in raso e le minigonne in tessuti metallici, come quelle presentate da Versace nell’ultima collezione.