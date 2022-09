London Fashion Week: il calendario delle sfilate

Il mondo della moda non ammette battute d’arresto, tantomeno nel suo periodo dedicato: la morte dell’amatissima Regina Elisabetta ha sì lasciato dietro sé una scia di cuori infranti, eppure la London Fashion week si farà, eccome se si farà. Fatta eccezione di lunedì 19 settembre, il giorno delle onoranze funebri, l’evento si terrà in ogni caso da venerdì 16 Settembre sino a martedì 20, scelta non a caso come la data più ricca.

Quali brand annunceranno le nuove tendenze moda della prossima pimavera/estate? Nonostante imprevisti ed imprevedibili stravolgimenti, saranno ben 110 designer a comparire a turno del periodo di tempo sopracitato. L’attesissimo Burberry, invece, conferma la sua partecipazione nella prima data utile, e ciò vale a dire nel giorno 17. Quali saranno gli altri 109? Non ci resta che scoprirlo, mentre ci godiamo in tutta calma le prime tendenze dell’autunno-inverno 2022/2023 emerse, le quali si preannunciano molto accattivanti.

London Fashion Week: si farà? Sì, ed ecco quando

Kendall Jenner – Foto Pinterest | Burberry

Venerdì 16 settembre

10:00 – SOHUMAN

11:00 – PAUL COSTELLOE

12:00 – BORA ATSKU

13:00 – FASHION EAST

14:00 – EDWARD CRUTCHLEY

16:00 – POSTER GIRL

17:00 – MARK FAST

18:00 – KNWLS

19:00 – paria /FARZANEH

20:00 – CHOPOWA LOWENA

Sabato 17 settembre

10:00 – HELEN ANTHONY

11:00 – EUDON CHOI

13:00 – PAUL&JOE

14:00 – DILARA FINDIKOGLU

15:00 – HUISHAN ZHANG

16:00 – MOLLY GODDARD

17:00 – S.S. DALEY

19:00 – PAM HOGG

20:00 – JW ANDERSON

Domenica 18 settembre

09:00 – KWK by KAY KWOK

10:00 – NENSI DOJAKA

11:00 – 16 ARLINGTON

12:00 – REJINA PYO

13:00 – DAVID KOMA

14:00 – HALPERN

16:00 – SIMONE ROCHA

18:00 – ERDEM

20:00 – CHRISTOPHER KANE

Martedì 20 settembre

12:00 – BMUET(TE)

13:00 – SUSAN FANG

16:00 – PRONOUNCE

19:00 – RICHARD QUINN