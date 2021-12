Velluto: elegantissimo e più profondo del mare

Tra le tendenze moda autunno-inverno ce ne sono molte che fanno dell’eleganza il proprio motivo di ispirazione principale. Dai capi in raso alle slip skirt, c’è un tessuto in particolare che sta facendo girare la testa a tutte le fashion addicted: il velluto. La caratteristica principale di questo tessuto cangiante è quella di risultare particolarmente profondo e accattivante per lo sguardo. Per questo il velluto viene spesso scelto per realizzare abiti da sera e dalle celebrity per calcare i red carpet. Con l’avvicinarsi delle feste, dunque, cosa c’è di meglio che procurarsi un abito in velluto? Magari ispirato ai modelli ultra minimalisti di Dior, con piume sui bordi delle maniche.

Le mille e una sfumature del velluto

Dal classico nero al blu oltremare, dal bordeaux al verde scuro, il velluto è proposto anche in colori moda particolari e luminosi. Alcuni esempi sono il giallo ocra e il dorato, oppure l’argento o il grigio ghiaccio. Perfetto per la stagione fredda grazie alla sua capacità di tenere caldo, il velluto è adatto ad abiti, gonne, giacche o pantaloni. La sua versione più elegante è il velluto pettinato, tradizionalmente ricavato dalla seta; quella più casual e sportiva è il velluto a coste o costine: dal gusto vintage anni ’70!

Non ci resta che scegliere il nostro preferito!